Kom embedsmanden igennem portvagten, ville hun kunne varme sig med en kop kaffe, en croissant og et stykke frugt i et tilstødende lokale.

På den anden side af porten i et af Transportministeriets mødelokaler var tre høje barborde sat op på lige linje med hver sin hvide dug lagt over sig. Knap et halvt dusin tv- og lydfolk trak kabler og indstillede hvidbalancer.

»Der er flere, der har peget på, at de faglige synergier nok er til at overse. Det kan der nok være noget om,« lød det fra Jacob Heinsen, departementschef i Transportministeriet – med reference til fredagens debat, hvor flere ligestillingsordførere undrede sig over sammenkoblingen mellem transportområdet og ligestillingsområdet.

Også den afgående minister for ligestilling, Peter Hummelgaard, havde lagt mærke til, at »mange havde gjort sig lystige over, hvilken titel minister for ligestilling hører sammen med«. Både han og Trine Bramsen mente dog, at det var substansen underordnet.

»Det gælder implementering af øremærket barselsorlov for mænd, ligeløn, det kønsopdelte arbejdsmarked og seksuel chikane på arbejdspladsen,« lød det blandt mange andre eksempler fra beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard.

Der er tradition for at afgående og tiltrædende ministre giver hinanden gaver ved ministeroverdragelser. Den afgående transportminister, Benny Engelbrecht, gav Trine Bramsen en elbil, og det var ikke fordi, at den afgående ligestillingsministers gave ligefrem var i den helt anden boldgade.

Af Peter Hummelgaard fik Trine Bramsen nemlig et tog. Godt nok i regnbuefarver for at symbolisere ligestillingen.

Det var så også den mest tydelige kobling mellem transport og ligestilling, der tirsdag blev tegnet op.

Om området sagde Trine Bramsen, som fremover er transportminister og minister for ligestilling, at:

»Vi har ikke ligestilling i Danmark. Det kræver aktiv stillingtagen og handling, hvis vi gerne vil gøre noget ved det. Det vil vi. Det vil jeg.«

Ligebehandling mellem mænd og kvinder, accept af alle, og en kamp for fri abort, som ifølge Bramsen er under pres i udlandet, var nogle af områdets problematikker, påpegede hun. Hun brugte dog størstedelen af de knap fem minutter på at glæde sig over, at der er sket store skridt, siden man i 1888 diskuterede kommunal valgret til kvinder.

Da Trine Bramsen efterfølgende svarede på spørgsmål fra de fremmødte journalister sagde hun, at »begge områder er rigtig vigtige, og jeg kan garantere, at jeg kommer til at være dedikeret på begge områder«, inden hun flyttede fokus over på, hvordan »transportområdet er noget af det, der gør, at man går ind i politik«.