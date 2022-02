Da Eva Kjer Hansen i 2018 blev udnævnt som minister for fiskeri- ligestilling og nordisk samarbejde, jokede mange med, at hun altid skulle spørge, om der var tale om kvindekvoter eller fiskekvoter, når nogen ville diskutere kvoter med den nye minister. Siden blev Ligestillingsministeriet lagt sammen med Fødevare- og landbrugsministeriet, da den nuværende regering trådte til. Da Mogens Jensen i 2020 måtte trække sig som minister oven på mink-sagen flyttede man ligestillingsområdet over til Peter Hummelgaard i Beskæftigelsesministeriet.

Fredag havde Ligestillingsministeriet endnu engang flyttedag. Det flytter sammen med Transportministeriet og får Trine Bramsen som ny minister.

»Det virker til, at det godt kan blive lidt stedmoderligt behandlet fremadrettet,« lyder det impulsivt fra Maja Torp, ligestillingsordfører i Venstre: »Der er ikke for mig nogen naturlig kobling mellem ligestillingsområdet og transportområdet.«

Jeg har oplevelsen af, at ligestillingsområdet bliver prioriteret. Det gjorde det både under Mogens Jensen og Peter Hummelgaard, og jeg kender Trine Bramsen som en, der går op i ligestilling. Lars Aslan Rasmussen, ligestillingsordfører i Socialdemokratiet.

Ligestillingsministeriet har historisk ligget mange steder. Da Venstre sad på regeringsmagten, placerede man som nævnt Ligestillingsministeriet sammen med Fiskeriministeriet og Ministeriet for Nordisk Samarbejde. Maja Torp (V) er heller ikke som sådan bekymret for den nye sammenkobling med Transportministeriet, men hun frygter, at transportområdet vil stjæle fokus fra ligestillingsområdet.

»Transportområdet fylder rigtig meget. Der skal være en opmærksomhed på, at ligestillingsområdet også bliver taget alvorligt,« siger Maja Torp, der mener, at der er »mere naturlige områder«, ligestillingsområdet kunne kobles sammen med. Det kunne for eksempel være sundhedsområdet eller erhvervsområdet. En kastebold Også hos regeringens støtteparti, Radikale Venstre, er man i udgangspunktet kritiske over for den nye sammenlægning. »Det viser lidt om, hvor meget ligestillingsministeriet er en kastebold og et halehæng til alle mulige andre ministerier,« mener Samira Nawa, ligestillingsordfører i Radikale Venstre.

Hov, det her indhold benytter cookies På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Marketing og Statistik, det gør du her: opdater dit samtykke.

Hun lægger vægt på, at Ligestillingsministeriet dels bliver skubbet rundt i forskellige konstellationer og nu får dets tredje minister i denne valgperiode, den 14. ligestillingsminister, der har siddet på denne side af årtusindeskiftet.

Ifølge Samira Nawa har det en klar konsekvens. »Det når aldrig at blive forankret, og der er ikke en minister, som virkelig får fat i området og kan nå at sætte et afgørende aftryk. Det siger lidt om, hvorfor vi halter lidt bagefter på ligestillingsområdet,« lyder det fra Radikale Venstres ligestillingsordfører, der mener, at Ligestillingsministeriet havde fundet et »rigtig godt sted sammen med Beskæftigelsesministeriet«. Radikale Venstre har tidligere foreslået at oprette et selvstændigt ligestillingsministerium eller lægge det sammen med Statsministeriet. Ingen af delene anser Lars Aslan Rasmussen, ligestillingsordfører i Socialdemokratiet, som en nødvendighed.

Han mener, at man kunne diskutere om ikke alle ministerier fortjente sin egen minister, men at Danmark ikke ligefrem mangler ministre. Lars Aslan Rasmussen mener i stedet, at det vigtigste ikke er ministertitlen, men om ligestillingsområdet bliver prioriteret. »Jeg har oplevelsen af, at ligestillingsområdet bliver prioriteret. Det gjorde det både under Mogens Jensen og Peter Hummelgaard, og jeg kender Trine Bramsen som en, der går op i ligestilling,« siger Lars Aslan Rasmussen, der bemærker, at Danmark nu har fået en kvindelig ligestillingsminister igen.