Martin Henriksen forlader DF's hovedbestyrelse

Forholdet mellem Martin Henriksen og Dansk Folkepartis nyvalgte formand, Morten Messerschmidt, lader til at være iskoldt. Mandag meddeler Henriksen i hvert fald, at han melder sig ud af DF’s hovedbestyrelse. Han vil ikke sidde i en ledelse med Messerschmidt. Det siger Henriksen til Ekstra Bladet. - Jeg har siddet i hovedbestyrelsen under Pia Kjærsgaard, da hun var formand, og jeg har siddet der, mens Kristian Thulesen Dahl var formand.

- Men jeg kan ikke med troværdighed sidde i ledelsen sammen med den nye formand, da jeg grundlæggende ikke respekterer ham, siger Henriksen til Ekstra Bladet. Han erstattes i hovedbestyrelsen af første suppleant René Danielsson. Det oplyser partisekretær Steen Thomsen til Berlingske. I sidste måned tabte Henriksen på et ekstraordinært årsmøde i DF formandsopgøret mod Messerschmidt. Her stillede også Merete Dea Larsen forgæves op for at blive formand. Både før, under og efter formandsvalget har især Henriksen sendt en byge af kritik i retning af Messerschmidt.

Efter at have set sig slået af Messerschmidt meldte Henriksen ud, at han ikke stiller op for DF ved næste folketingsvalg. Det skete med den begrundelse, at han ikke kan stå inde for den nye formand i partiet. Henriksen er tidligere folketingsmedlem, men røg ud i 2019 efter et katastrofevalg for DF. Inden da var Henriksen i mange år partiets profilerede udlændingeordfører. I november sidste år blev Martin Henriksen valgt ind i kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune i forbindelse med kommunalvalget. Henriksen siger - som han har gjort før - at han overvejer sin fremtid i DF. Henriksen fortsætter dog for nuværende som menigt partimedlem, siger han til Ekstra Bladet. Siden 2009 har Henriksen ellers været en del af DF’s hovedbestyrelse. Han blev senest valgt ind ved DF’s ordinære årsmøde i september sidste år.

Nu kalder han DF for ”et ødelagt parti”, hvor Meld og Feld fylder mere end for eksempel udlændingepolitik, siger Henriksen. Han henviser til Messerschmidts uafsluttede retssag om svindel med EU-midler og dokumentfalsk. DF skulle have ny formand i sidste måned, fordi Kristian Thulesen Dahl valgte at trække sig i forlængelse af kommunalvalget, hvor DF igen gik markant tilbage. Martin Henriksens afløser, René Danielsen, var under formandskampen en tydelig støtte for Morten Messerschmidt. Han var på årsmødet i 2020 seks stemmer fra at få en plads i hovedbestyrelsen.

/ritzau/