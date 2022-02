Dansk Folkepartis nyvalgte formand Morten Messerschmidt har indledt ugen med at sværge, at DF ikke vil støtte en nye blå regering, hvis den vil have Danmark med i flere internationale forpligtelser.

»Hvis vi skal skære det til: Vi har et klart krav om ikke mere EU og ikke flere FN-konventioner. Og et klart krav om et opgør med menneskerettighedskonventionen. Det er betingelsen for, at jeg overhovedet vil overveje at pege på Jakob Ellemann-Jensen eller Søren Pape Poulsen,