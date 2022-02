Det internationale samfund holder vejret i disse dage, hvor Rusland har oprustet militært på grænsen til Ukraine og nu har ca. 100.000 soldater placeret. Det har fået Ukraine til at forberede sig på at skulle afværge en militær invasion.

Mediet skriver, at Morten Bødskov derfor vil bede forsvarschefen redegøre for, om missilerne kan bruges.

»Rusland agerer som en bølle, der nu forsøger at true sig til indrømmelser, og som reelt har faciliteret den værste militære opbygning mod en grænse i nyere tid. Derfor er det uden sammenligning også nu, at vi skal gå ind og hjælpe Ukraine på alle måder,« har udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen sagt.

Derfor har Ukraine afleveret en ønskeseddel til Danmark med de våben, som landet skal bruge for at afværge en potentiel væbnet konflikt med nabolandet Rusland, har Ukraines udenrigsminister, Dmytro Kuleba, tidligere fortalt ifølge Politiken .

Også SF vil hjælpe Ukraine, men udenrigsordfører Karsten Hønge har tilkendegivet, at det ikke skal være hvilket som helst udstyr, og at det måske kan gavne at stille økonomiske midler til rådighed. Enhedslistens udenrigs- og forsvarsordfører Eva Flyvholm anser situationen i Ukraine som »dybt alvorlig«, men mener, at det er for farligt at have et ensidigt fokus på militære løsninger ift. oprustning og våbenleverancer til Ukraine.

Det danske forsvarsministerium oplyser, at det har modtaget ønskesedlen, og at det i øjeblikket drøfter med Ukraine, om Danmark skal bidrage med cyberrådgivere. Det svarer dog ifølge Politiken ikke på, om et våbenbidrag kan komme på tale.

Vladimir Putin har gang på gang afvist, at en invasion af Ukraine skulle stå for døren. Men skal de russiske tropper hjemtages, kræver præsidenten en garanti for, at Ukraine aldrig får lov til at blive medlem af den vestlige forsvarsalliance Nato.