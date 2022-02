05/02/2022 KL. 11:30

Putin, en jerndukke og en bugtalende diktator. På den stort set ubevogtede grænse gør en pensionist sig klar til kamp

Viktor og Vera Ivanovych bor så tæt på grænsebommen til Hviderusland, at de blot for at gå en tur altid må have pas på sig. Hvis Putin invaderer Ukraine og går efter hovedstaden Kiev, bliver det efter alt at dømme her, de russiske kampvogne ruller over. Men Victor Ivanovych, der er tidligere sovjetisk kampvognsfører, er klar.