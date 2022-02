Bortadopterede børn stod uden familie: Nu kalder partier minister i samråd

Flere partier i Folketinget kalder nu socialminister Astrid Krag i samråd, efter at Jyllands-Posten lørdag kunne afsløre, at flere bortadopterede danske børn er endt med at stå uden familier til at adoptere dem. Adoptionsnævnet har gentagne gange advaret ministeren om, at dette ville ske, hvis der ikke blev gjort noget.

»Når nu regeringens store ambition er at tvangsbortadoptere flere børn, kan det da undre mig, at den ikke har været lydhør over for advarslerne,« siger Karina Adsbøl.

»Jeg er dybt forarget over historien, og jeg har svært ved at forstå, hvordan regeringen kan køre en politik, hvor den gerne vil tvangsfjerne flere børn, samtidig med at den ignorerer advarslerne fra Adoptionsnævnet,« siger Marlene Ambo, der er socialordfører i Venstre.

Dokumenterne viser, at Adoptionsnævnet siden 2018 har henvendt sig i alt 12 gange til socialministeren, hvor nævnet direkte har bedt ministeren om hjælp. I sin ministertid har Astrid Krag modtaget 11 af de henvendelser. Alligevel kunne Adoptionsnævnet i november 2021 oplyse ministeren om, at nævnets årelange frygt var blevet til virkelighed.

»Manglende handling kan meget vel føre til, at der i løbet af få år ikke vil være tilstrækkeligt med familier til danske børn,« skrev Thomas Lohse i et brev til Socialminister Astrid Krag d. 16. november 2019.

Jyllands-Posten kunne lørdag afsløre, at Adoptionsnævnets formand, Thomas Lohse, i flere år har advaret socialministeren om en ”akut og kritisk” udvikling i antallet af familier, der stod klar til at adoptere danske børn.

»Vi kan oplyse ministeren om, at vi indtil videre i 2021 har haft tre sager, hvor vi ikke har kunnet finde familier til børn, der var frigivet til abort. (…) Vi opfordrer på det kraftigste til, at ministeren tager de nødvendige initiativer til at få løst den meget kritiske situation,« skrev Adoptionsnævnets formand, Thomas Lohse.

Sagen har rejst omfattende kritik af ministeren fra både partier på Christiansborg og eksperter på området.

»Jeg er faktisk rystet. Formanden, Adoptionsnævnets stærkeste kort, skriver adskillige gange til ministeren, uden at der bliver handlet på det. Sig mig engang: Har ministeren ikke taget det alvorligt, at der sidder en i toppen af adoptionssystemet og gør opmærksom på det her problem?« lød det fra Eva Naur Jensen, lektor i socialret på Aalborg Universitet.

»Jeg har næsten ikke ord for det. Det her må ikke ske,« lød det fra Christine Hemme, der er lektor og ansvarlig for VIA’s diplomuddannelse Børn og Unge.

På Christiansborg har sagen vakt forargelse blandt både opposition og støttepartier.

»Ministeren har flere gange fortalt os, at der var mangel på adoptanter. Men vi har aldrig fået at vide, at det var så slemt, at børn rent faktisk står uden adoptionsfamilier. Det skulle ministeren selvfølgelig have fortalt os, det er der ingen tvivl om,« siger Pernille Skipper, socialordfører for Enhedslisten, der nu vil bede ministeren om en redegørelse for, hvad der er sket med de tre børn, der stod uden familier.