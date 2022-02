Engelbrecht bærer ikke nag: Andre bevæggrunde bag fyring

Afgående transportminister Benny Engelbrecht afviser, at han er bitter, efter at Enhedslisten trak støtte.

Ifølge afgående transportminister Benny Engelbrecht (S) bærer han ikke nag overfor støttepartiet Enhedslisten. Det siger han, efter at han fredag har været på Amalienborg for at begære sin afsked. Her noterer han, at en minister kan miste jobbet på mange måder: Man kan blive droppet af vælgerne eller fyret af statsministeren, nævnte han.

- I det her tilfælde er det et af regeringens støttepartier. Det bærer jeg ikke nag over. Man kan vel også fornemme, at der sikkert også har været andre bevæggrunde, siger han. Benny Engelbrecht var torsdag i to samråd om CO2-beregninger ved anlæg af nogle af de projekter, der er med i den infrastrukturaftale til 160 milliarder kroner, som blev indgået i sommer. Efter samrådene oplyste Enhedslisten, at partiet ikke længere havde tillid til Benny Engelbrecht. Fredag gør Engelbrecht dog en dyd ud af, at han har haft et godt forhold til alle Folketingets partier.

- Jeg har været rigtig glad for at samarbejde med alle Folketingets transportordførere, siger han. Han nævner Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested, ved navn og afviste, at de to har haft et dårligt forhold. Den afgående minister holder fast i, at der lå en faglig vurdering bag, at tallene ikke blev delt, og at han har håndteret det korrekt. - Nogle gange er det sådan, at man som minister står på mål for sit embedsværk, og sådan er det, siger han.

Det er samtidig Benny Engelbrechts ambition at fortsætte i politik. - Jeg er ikke færdig i politik. Jeg har tænkt mig at genopstille i Sønderborg-kredsen, siger han. Nu vil han finde sin plads i Socialdemokratiets gruppe i Folketinget. Her afventer han, hvilke ordførerposter han skal bestride.

Gruppen skal først og fremmest finde en ny politisk ordfører, efter at Jeppe Bruus fredag i forbindelse med Engelbrechts exit er blevet skatteminister.

/ritzau/