Han gik af efter en sag om manglende beregninger for klimabelastningen bag en infrastrukturaftale sidste år. Forløbet fik regeringens støtteparti Enhedslisten til at miste tilliden til Engelbrecht som transportminister.

Regeringsrokaden finder sted, efter at Benny Engelbrecht (S) torsdag aften valgte at trække sig som transportminister.

- Jeg har gjort mit bedste for at belyse den her sag. Jeg har også beklaget forløbet, og jeg er selvfølgelig både ked af og ærgerlig over, at Enhedslisten har valgt at sige, at de ikke har tillid til mig – og på den baggrund har jeg valgt at trække mig som minister, sagde Engelbrecht i en pressemeddelelse torsdag.

Beslutningen kom efter et dramatisk forløb torsdag, hvor Engelbrecht forgæves kæmpede for sit politiske liv igennem et næste tre timer langt samråd.