Stemningen på Christiansborg forvandlede sig torsdag eftermiddag i nærmest rekordtempo.

Det begyndte med et samråd kl. 14, hvor transportminister Benny Engelbrecht gav lange og til tider supertekniske forklaringer om CO 2 -beregninger. Inden klokken slog 18, havde støttepartiet Enhedslisten krævet hans afgang og var parat til at fremsætte et forslag om mistillid i Folketingssalen, hvis han ikke trak sig frivilligt.