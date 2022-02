Portræt: Flertal har væltet mønsterbryderen Engelbrecht

For transportminister Benny Engelbrecht (S) var et af højdepunkterne i 2021, da han sammen med alle Folketingets partier kunne præsentere en stor aftale om infrastruktur. Men nu er det tilbageholdte oplysninger i forbindelse med selv samme aftale, der er blevet hans endeligt som transportminister. - Jeg er selvfølgelig både ked af og ærgerlig over, at Enhedslisten har valgt at sige, at de ikke har tillid til mig - og på den baggrund har jeg valgt at trække mig som minister, skriver Engelbrecht på Twitter torsdag aften.

Ministertaburetten er væltet under ham, efter at han er blevet beskyldt for at tilbageholde oplysninger om, hvad CO2-udledningen i anlægsfasen formodentligt ville blive i den milliarddyre infrastrukturplan.

Ved nytårstid skrev ministeren ellers et opslag på Facebook om aftalen, der skulle give ro. - En aftale, der skaber ro og stabilitet for vores dygtige erhvervsliv. Med de fleste penge til den kollektive transport. Med penge til veje, der skal sikre, at land og by hænger bedre sammen, skrev han blandt andet.

Benny Engelbrecht er en mønsterbryder. Han har fortalt i bogen ”Selvlært” og i medierne om sin hårde barndom i en familie, som var præget af morens sygdom og stofmisbrug og en fraværende far. Og om hvordan han alligevel er nået hele vejen til ministerkontoret uden anden formel uddannelse end sin afgangseksamen fra folkeskolen. Han har tidligere sagt, at han blev socialdemokrat under en 1. maj i Fælledparken i slutningen af 70’erne til lyden af Kim Larsen og Anker Jørgensen. Men det var først som voksen, at han blev medlem af partiet. Det lokale engagement blev vekslet til en plads i folketingsgruppen i 2007. Siden sin ankomst til gruppen har han været en loyal partisoldat, der er beskrevet som driftssikker uden at stikke for meget ud til hverken den ene eller den anden side.

Da Helle Thorning-Schmidt var statsminister, blev loyaliteten belønnet, og fra 2014 kunne Benny Engelbrecht kalde sig skatteminister. Han nåede dog at sidde mindre end et år på den uriaspost, der allerede her var domineret af nødlidende it-systemer og nedskæringer. Efter valget i 2019 kunne han igen kalde sig minister, da statsminister Mette Frederiksen udpegede ham til transportminister. Men efter to et halvt år på posten, siger han farvel - eller mojn. Fordi selv om den 51-årige toppolitiker er født og opvokset på Amager, er han så tæt på at være sønderjyde, man kan være uden en lokal dåbsattest. Benny Engelbrecht flyttede til Sønderborg som 20-årig, og kærligheden til det sønderjyske kommer blandt andet til udtryk gennem musikken i ”Benny and the Black Ties”, hvor han er forsanger. I sangen ”For Sønderjylland” synger Benny Engelbrecht fra landemærker i Sønderjylland blandt andet: - Som et ekko af mine sko, har jeg stoltheden ved at bo, på en egn hvor vi gør det selv, og ”mojn” betyder goddag og farvel. Det er torsdag aften endnu uvist, hvem der skal overtage posten som transportminister efter Benny Engelbrecht.

/ritzau/