Toppen af Rigspolitiet var tidligt opmærksom på, at der manglede lovgrundlag til at aflive raske mink uden for de såkaldte smittezoner, da beslutningen om en masseaflivning skulle føres ud i livet af begyndelsen af november 2020.

Men politiet holdt sig inden for gældende lovgivning, da man assisterede med at gennemføre aflivningerne i dagene efter, at beslutningen blev meldt ud på et pressemøde af statsminister Mette Frederiksen d. 4 november.