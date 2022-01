Nyt Støjberg-parti? Thulesen Dahl håber på DF, men udelukker heller ikke noget

Mens tidligere folketingsmedlem Inger Støjberg ikke vil afvise at starte et nyt parti, vil eksformand for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl heller ikke udelukke at gå med.

En meningsmåling viser, at et flertal af de borgerlige vælgere mener, at Støjberg er værdig til at sidde i Folketinget, efter hun blev idømt 60 dages fængsel i Rigsretten for at have brudt loven i sagen om de adskilte asylpar. Hun blev efterfølgende erklæret uværdig og stemt ud af Folketinget af