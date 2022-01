Inger Støjberg har fået ekstra »mod på fremtiden« efter at have set en ny måling, hvor et flertal af de borgerlige vælgere svarer, at hun er værdig til at sidde i Folketinget, efter at hun blev idømt en fængselsstraf ved Rigsretten.

Den 21. december 2021 blev hun erklæret uværdig til at sidde i parlamentet af alle partier undtagen Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Det er 50,1 pct. af alle vælgere enige i. Men blandt borgerlige vælgere tipper sympatien til Støjbergs for