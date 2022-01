Danmark øger støtten til Ukraine med 560 mio. kr.

Danmark skruer op for den økonomiske støtte til Ukraine.

Det gjorde udenrigsminister Jeppe Kofod klart, da han efter et besøg af sin ukrainske kollega, Dmytro Kuleban, på et såkaldt doorstep kunne afsløre, at Danmark som led i naboskabsprogrammet frem mod 2026 vil øge den danske hjælp med 560 mio. kr.

Hele verdens opmærksomhed er rettet imod Ukraine, hvor frygten er, at Rusland vil aktivere det kæmpe opbud af 100.000 soldater og militært udstyr, som er linet op langs grænsen mellem Rusland og Ukraine. Rusland på sin side har krævet en garanti fra Nato på, at Ukraine ikke vil blive optaget som medlem af den vestlige forsvarspagt. Det har de vestlige lande ved talrige lejligheder nægtet.