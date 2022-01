Et kuldsejlet forsøg på en aftale om arbejdskraft fra udlandet har fået to blokke i dansk politik til at fare løs på hinanden. To markante stemmer med Venstre-fortid har valgt side.

»Pinligt spin«. »Hovedrystende«. »Trump og Sovjet«. To store blokke i dansk politik er gået til angreb på hinanden, og ovenstående er bare nogle få eksempler på de udfald, der siden tirsdag er langet over skyttegravenes kanter. Det er forsøget på lave en aftale om bedre muligheder for at hive udenlandsk arbejdskraft til Danmark, der har skabt urolighederne.

De handlingslammer hinanden i gensidig skræk for at lave den ene fejl, der får det andet parti til at tage førertrøjen i blå blok. børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil

Overfor hinanden står de to blokke med hver deres forslag. Og ingen af de to parter har et flertal i sig selv, men begge er overbevist om, at man har den rette løsning, som de andre bør rette ind efter. S, SF, RV og Kristendemokraterne udgør den ene del af konflikten. De parter blev fredag enige om at sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft til 375.000 kroner for arbejdere fra hele verden - i en aftale, der skulle gælde to år for max 10.000 personer om året. På den anden side står V, K, LA og Nye Borgerlige, som tirsdag afholdt pressemøde og annoncerede deres aftale: En beløbsgrænse på 360.000 kr. for op mod 12.000 personer om året - men kun for personer indenfor Schengen-området og kun i effekt, når arbejdsløsheden er lav.

Den røde bloks forhandlingsleder, finansminister Nicolai Wammen, reagerede tirsdag i Berlingske på de borgerliges modspil og pressemøde ved at beskylde Søren Pape (K) og Jakob Ellemann-Jensen (V) for at lure på hinanden og svigte erhvervslivet. »Det bedste forsvar er et angreb?! Hvis man var i tvivl om regeringens arrogance, skal man bare læse det her interview. Lavt med lavt på,« skrev Mona Juul fra Konservative som en af de mange reaktioner, der siden er kommet fra de blå partier. »Jeres ministre ringede fredag og sagde, at de blå ikke skulle komme mere. Så hold op med det der. Og selvfølgelig æder V og K ikke bare en aftale, hvor I bruger bruger løs, mens de blå skal skaffe både penge og arbejdsudbud,« lyder det også i et modsvar fra Venstres Sophie Løhde til socialdemokratiske Jesper Petersen.

Hov, det her indhold benytter cookies På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Øvrige cookies, det gør du her: opdater dit samtykke.

Netop S har i særdeleshed taget kampen imod den blå blok op på de sociale medier. »Præcis samme oplevelse ved forhandlinger med K og V på undervisningsområdet. De handlingslammer hinanden i gensidig skræk for at lave den ene fejl, der får det andet parti til at tage førertrøjen i blå blok. Ret ærgerligt for demokratiets virke,« har børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil skrevet med henvisning til Wammens interview. Og den tidligere RV- og V-mand kristendemokraten Jens Rohde har givet sit besyv med. Han finder det besynderligt, at han er med i en aftale, hvor man har fået S og SF til at acceptere en lavere grænse for udenlandsk arbejdskraft, uden at det har tiltrukket V og K.

Hov, det her indhold benytter cookies På denne plads ville vi rigtig gerne have vist dig indholdet, men det kan vi desværre ikke, da du har fravalgt cookies. Vil du se indholdet skal du acceptere Øvrige cookies, det gør du her: opdater dit samtykke.

Udenfor de to blokke står Enhedslisten, Frie Grønne og andre parter - heriblandt fhv. V-statsminister Lars Løkke Rasmussen. Han har lanceret sit nye politiske projekt med profil som en ny midte af dansk politik, og fra den position er han klar med en dom over den nuværende konflikt »Er tilbøjelig til at mene, at regeringens forslag reelt åbner det danske arbejdsmarked mere end oppositionens. Mærkeligt!« lød hans analyse tirsdag eftermiddag.

Den konklusion prøvede Mona Juul og Rasmus Jarlov fra Konservative at tale ham fra, men bevæbnet med glade smileyer lod den tidligere statsminister dem vide, at han ikke helt forstår deres stilling i ordkrigen.