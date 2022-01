Martin Henriksen overvejer DF-fremtid: Partiet har forandret sig

Blandt andet derfor har Henriksen tirsdag, hvor han fylder 42 år, meddelt, at han ikke stiller op ved næste folketingsvalg. Henriksen kan ganske enkelt ikke stå inde for den nyvalgte DF-formand Morten Messerschmidt.

- Det er sådan set meget enkelt. Når man er folketingskandidat og har en god kreds, så der er en teoretisk mulighed for at blive valgt til Folketinget, så skal man både som kandidat og som folketingsmedlem kunne forsvare partiets formand i stort og småt.

- Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg synes, at partiet har forandret sig. Det parti, der er nu, er ikke det parti, jeg meldte mig ind i.

Er du ikke bare en dårlig taber, fordi du ikke selv blev formand?

- Det må folk gerne sige. Der er sikkert også folk, der vil sige, at jeg er blevet bitter og alt muligt andet. Men det er ikke første gang, at jeg har deltaget i en valgkamp, hvor jeg ikke har vundet. Det har ikke før gjort, at jeg har sagt, at nu er der noget, jeg ikke vil mere. Eller ikke kan mere.

- Det er noget andet denne gang. Jeg valgte at stille op som formandskandidat, fordi der skulle være et modspil. Jeg synes ikke, at man skulle belønne den personkreds, der har brugt tre år på at nedbryde og splitte partiet.

Når du ikke kan forsvare formanden for dit parti, er det svært at forstå, hvorfor du er medlem af DF. Hvad siger du til det?

- Jeg kan sagtens forstå, at du stiller det spørgsmål. Jeg har været medlem af DF i over 20 år, og jeg kan godt forholde mig til, at der er nogen, som tænker, at det trækker i den retning. Men nu tænker jeg lidt over tingene. Lige nu er jeg kommet frem til, at jeg ikke kan være folketingskandidat.

Har du og Messerschmidt talt sammen efter formandsvalget?

- Ja, ganske kort. Jeg har selvfølgelig ønsket ham tillykke med valget. Det var i forbindelse med et hovedbestyrelsesmøde (søndag aften, red.), men hvad jeg ellers har sagt, vil jeg ikke referere her.