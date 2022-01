Det meddelte justitsminister Nick Hækkerup på et pressemøde tirsdag morgen i Det Jødiske Hus, hvor han med kirke- og kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen samt formand for Det Jødiske Samfund Henri Goldstein præsenterede regeringens nye handlingsplan mod antisemitisme.

Fremover skal det være obligatorisk for børn og unge i både folkeskolen og på landets gymnasier at modtage undervisning i Holocaust.

»Det er utroligt vigtigt, at særligt børn og unge husker historien. Antisemitismen er ikke kun Anden Verdenskrig, det er også en del af nutiden. Det er desværre ikke forsvundet,« sagde formanden og kaldte handlingsplanen for »god og gennemarbejdet.«

Henri Goldstein opfordrede desuden til, at undervisningen ikke blot handler om fortiden, men også nutiden.

Handlingsplanen består af 15 initiativer og er resultatet af en arbejdsgruppe, som blev nedsat i 2019 efter at bl.a. 80 jødiske gravsten på Østre Kirkegård i Randers blev vandaliseret på årsdagen for Krystalnatten.

15. International markering af 80-året for redning af de danske jøder

12. Oprustning af tilsynsførende i Arbejdstilsynet om antisemitisme og krænkende handlinger over for andre religiøse minoriteter på arbejdspladsen

5. Lærere skal klædes på til at undgå eksklusion i skolen

Konkret betyder handlingsplanen, at der foretages en ændring i folkeskolens historiekanon, således at det eksisterende punkt Augustoprøret og Jødeaktionen 1943 omskrives til også at indeholde Holocaust.

Der foretages også ændringer i læreplanerne for historiefagene i de gymnasiale uddannelser, således at undervisning om Holocaust og andre folkedrab gøres obligatorisk.

Foruden den obligatoriske undervisning, bliver uddannelsen af politiet også styrket på området.