Det vælter ind med nye medlemmer i Dansk Folkeparti, efter valget af Morten Messerschmidt som ny formand søndag. På bare et døgn har 659 nye medlemmer meldt sig ind i det ellers hårdt prøvede parti, hvilket er langt, langt over normalen, oplyser partisekretær Steen Thomsen. 50 medlemmer har meldt sig ud siden søndag eftermiddag.

Dermed er Dansk Folkeparti vokset med over 600 medlemmer i løbet af Morten Messerschmidts første døgn som formand. »Det er utroligt glædeligt,« siger Steen Thomsen, som kalder tilstrømningen »overvældende«, og som ikke er bleg for at beskrive udviklingen som en »Messerschmidt-effekt.« »Jeg har ringet og budt en masse af de nye velkommen. Det er typisk personer, som har støttet op- og stemt på Dansk Folkeparti gennem mange år. Nu kan de se, at der er en ny formand og måske en ny start, og det har altså fået dem til at melde sig ind for at støtte Morten Messerschmidt og partiet,« siger Steen Thomsen.

Ifølge partisekretæren er der ikke umiddelbart tale om tidligere medlemmer, der vender tilbage i folden, men om nye folk. DF-veteran laver nyt parti De 50 udmeldinger skyldes utilfredshed med den nye formand, bekræfter Steen Thomsen. »Selvfølgelig er der tilsvarende nogen, som ikke ønsker at være i partiet længere, efter det blev Messerschmidt,« siger han. Blandt de frafaldne DF’ere er eksempelvis det mangeårige kommunalbestyrelsesmedlem i Holbæk Kommune, John Harpøth. Han har sammen med andre tidligere DF’ere mandag annonceret, at han danner et nyt parti ved navn Ny Holbæk og efterlader dermed DF uden repræsentation på rådhuset i Holbæk.

Så vidt Steen Thomsen ved, er der ikke andre folkevalgte end John Harpøth, som har forladt partiet det seneste døgn. Dansk Folkeparti har godt 10.000 medlemmer. Delt folketingsgruppe mødes tirsdag Selvom DF-lejren kan glæde sig over den markante medlemsfremgang, er pinslerne ikke nødvendigvis ovre endnu. Tirsdag skal partiets splittede folketingsgruppe samles for første gang siden formandsvalget, hvor flere politikere støttede enten Martin Henriksen eller Merete Dea Larsen – og ikke Messerschmidt. Folketingsmedlemmerne Marie Krarup (DF) og Bent Bøgsted (DF) har talt åbent om, at de overvejede at melde sig ud af partiet, hvis Messerschmidt blev valgt som formand, men indtil videre ser de tiden an.

Erhvervssordfører Hans Kristian Skibby var ligesom Krarup og Bøgsted blandt Martin Henriksens støtter i formandskampen, og han skal nu overbevises af Messerschmidts lederevner, sagde han mandag til Ritzau: »Jeg prøver at give ham en chance. Men jeg er ikke super optimist,« sagde Skibby. Den 41-årige Messerschmidt vandt formandsafstemningen sikkert med et flertal på godt 60 pct. af stemmerne og slog dermed de to konkurrenter, Martin Henriksen og Merete Dea Larsen, allerede i den første afstemningsrunde. Valgkampen var ellers præget af en hård tone mellem de forskellige lejre, og blandt andet det faktum, at Morten Messerschmidt har en straffesag hængende over hovedet ved Retten i Lyngby, er blevet nævnt som en klar svaghed for den ny DF-leder. Messerschmidt er tiltalt for EU-svig og dokumentfalsk i den såkaldte Meld og Feld-sag, som skal gå om i byretten i løbet af året.