Men en uge efter ankomsten ønsker Danmark at indføre sanktioner mod medlemmer af det samme militære overgangsstyre, som de danske soldater er udsendt for at hjælpe.

For få dage siden ankom danske jægersoldater, et hold kirurger og andet personale fra Forsvaret til det vestafrikanske land. Her skal de op til 105 udsendte hjælpe styret med at træne soldater til at bekæmpe terrorgrupper i området.

Det sker som konsekvens af, at styret har udskudt et ventet valg i næste måned i op til fem år og ifølge flere kilder hyret lejesoldater fra den kontroversielle russiske Wagner-gruppe til at træne styrets soldater.

Forud for et udenrigsministermøde i EU mandag erkender udenrigsminister Jeppe Kofod, at Danmark og 11 andre EU-lande står i en svær situation i Mali. Men han ønsker at fastholde missionen for at hjælpe befolkningen og forsøge at påvirke styret gennem sanktioner.

- Danmark vil arbejde benhårdt for at sanktionere de personer i styret, der er ansvarlige for at forhale og forhindre den overgang, der skal være til demokrati igen, eller som truer Malis fred, sikkerhed eller stabilitet.