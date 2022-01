Alt fra danske transportfly, soldater, efterretningsenheder og forskellige former for militært stabspersonale har siden 2013 været en del af internationale militære operationer i det konfliktramte land Mali.

I næsten et årti har Danmark bidraget militært til kampen mod terrorister i Sahel-regionen i Vestafrika.

Nu er endnu et dansk militærbidrag på knap 100 mand ankommet til det ustabile land. Det drejer sig om et hold jægersoldater, et hold kirurger og ande