En sag om en lokal byggematadors donationer til Socialdemokratiet i forbindelse med valgkampen til kommunalvalget i 2017 vækker lige nu opsigt i Aalborg Kommunes byråd.

Mediet Frihedsbrevet har de seneste dage beskrevet, hvordan borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S)var med på et møde i 2016, hvor kommunen indgik en aftale om at betale ejendomskoncernen 2E Group 100.000 kr. for bl.a. at få lavet en reklamevideo i forbindelse med optagelserne til TV2-programmet Nybyggerne