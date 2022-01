Corona ødelægger Thulesen Dahls farvel som formand

Den afgående coronasmittede DF-formand Kristian Thulesen Dahl kan ikke deltage fysisk ved søndagens ekstraordinære årsmøde i partiet. Det kræver gyldigt coronapas. Det bekræfter Thulesen Dahl over for Ritzau. Han blev testet positiv mandag og kan derfor ikke nå at få et gyldigt coronapas i tide for selv at kunne være til stede. Det får han først 11 dage efter en positiv PCR-test.

Ved det ekstraordinære i Herning Kongrescenter går Thulesen Dahl af som formand som konsekvens af DF’s dårlige kommunalvalg i november. - Det er ikke et årsmøde, jeg på den måde havde glædet mig til. Et ekstraordinært årsmøde er ikke noget, man holder, fordi det går super godt, men fordi det er en nødvendighed. - Men jeg havde selvfølgelig set frem til at deltage og være i tæt kontakt med vores tillidsfolk omkring hele situationen, og om hvordan vi bedst kommer videre, siger Thulesen Dahl. Enten Morten Messerschmidt, Martin Henriksen, Merete Dea Larsen eller Erik Høgh-Sørensen bliver ny DF-formand.

Thulesen siger, at han i øjeblikket ”har det godt”, så hvis symptomerne er væk, kan han i teorien forlade sin isolation lørdag. Men ind i Herning Kongrescenter, hvor der ventes omkring 1000 DF-medlemmer dagen efter, kan den afgående formand altså ikke komme. - Jeg kan komme ud for at handle, men ikke ind i kongrescentret, og det er fair nok. Vi arbejder nu på en løsning, hvor jeg står et sted og holder talen, som så bliver vist på et videolink i salen, siger Thulesen Dahl. Han ved ikke, om han vil være til stede et andet sted i Herning. Det kommer an på, hvad der praktisk kan lade sig gøre rent teknisk. Efter planen skal Thulesen Dahl byde velkommen og holde sin tale som det første punkt på dagsordenen.

- Jeg er så ærgerlig over det her. Det er helt vildt. Nu har vi haft corona i samfundet i to år, og jeg er sluppet for selv at få det. - Og så lige præcis op til det årsmøde, hvor jeg vælger at trække mig, og hvor jeg gerne vil forklare mit bagland, hvad årsagen er, og hvorfor jeg alligevel ser en god fremtid for partiet, så bliver jeg ramt og kan ikke deltage. - Det er mit første årsmøde i hele partiets historie, hvor jeg ikke fysisk kan være til stede, siger Thulesen Dahl. Formandskampen i DF har til tider budt på en barsk tone. Især Messerschmidt og Henriksen - de to mest prominente navne - har været efter hinanden. Messerschmidt er i øjeblikket næstformand i partiet, mens Henriksen er tidligere folketingsmedlem. I flere år var han udlændinge- og integrationsordfører. Henriksen er i dag medlem af DF’s hovedbestyrelse, og desuden har han en plads i kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune, hvor han bor.

Dea Larsen er ligeledes medlem af partiets hovedbestyrelse. Også hun har erfaring som folketingsmedlem. Høgh-Sørensen er i dag medlem af Hjørring Kommunes byråd. Morten Messerschmidt siger inden et gruppemøde på Christiansborg, at det er rigtig trist, at Kristian Thulesen Dahl er ramt af corona. - Jeg har faktisk lyst til at træde et skridt tilbage, for at vi ikke smitter hinanden, siger han til de fremmødte journalister og tilføjer: - Men det er også det eneste sted, jeg træder et skridt tilbage.

