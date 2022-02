70 år fredag: Henrik Høegh forlod sine slagtesvin for at blive politiker i en sen alder. Siden blev han fødevareminister, fordi partiet havde brug for en person, der talte landbrugets sprog.

Henrik Høegh huskes i dag nok bedst for at optræde i reklamer for Superbest, kærligheden til 3-stjernet salami og for at kaste op, da han havde munden fuld af æbler under en ædekonkurrence. Han er uddannet landmand og arbejdede på sin fædrene gård i Alsø på Lolland. Som voksen startede han sin egen med blandt andet flere tusinde slagtesvin og en plantage med kirsebær.

Han blev siden mangeårig næstformand for Dansk Landbrug, og i 2007 blev han i en sen alder valgt til Folketinget, da hans kone opfordrede ham til at gå ind i politik, fordi hun var træt af hans alenlange politiske indlæg. I 2010 blev han minister for fødevare og landbrug, da partiet havde brug for ham på grund af faldende tilslutning i Venstres landbrugshøjborge. Trods kort tid i politik talte han landbrugets sprog. Kort tid efter, at han tiltrådte, blev han kritiseret for sin medvirken i en reklame for Superbest i en ugeavis.

Han afviste, at det var et problem, og kunne bare se et billede af »en flot fyr«, men han endte med at få en reprimande af statsminister Lars Løkkes Rasmussen (V). Høegh blev straks mødt med skepsis fra grønne organisationer, oppositionen og iagttagere, blandt andet på grund af fortiden i Dansk Landbrug. Men også fordi han var aktiv landmand. Hvis jordskatterne blev sænket, tjente han penge på det, og hvis miljøreglerne blev skærpet, tabte han penge, som Jyllands-Posten konstaterede. Høegh kunne godt selv se interessekonflikten og lovede at se på det fra »sag til sag«. Kritikken fyldte dog. For eksempel da regeringen gav landmændene jordskattelettelser på en halv mia. kr., mens skærpede miljøkrav blev udskudt og udskudt.

Omvendt fremhæver han sit store fokus på økologi og at have gennemtrumfet kvælstofreduktioner. Han nåede halvandet år på drømmeposten inden regeringsskiftet, hvorefter han siden kastede sig over lokalpolitik på Lolland, hvor han blev viceborgmester i to perioder. Han huskes i politik for sin humor og ildhu. Han er glad for film og en god whisky og kan fejre sin fødselsdag med sin kone, Sonja, og deres fire børn samt børnebørn. /ritzau/