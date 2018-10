Veganerparti: Der er en rød tråd mellem vold mod børn, pædofili og det at spise kød

I hvilket af disse eksempler synes du, det er okay at gribe ind?

»Jeg er pædofil, og det er der ikke noget i vejen med «

»Jeg slår mine børn, for sådan gør vi i vores familie, og det er der ikke noget i vejen med«

»Jeg spiser kød, og det bliver jeg ved med, for jeg elsker bacon«

Du kan måske ikke se den røde tråd mellem de ovenstående tre udsagn, men fælles for dem er, at der er et offer i handlingerne. I hvert fald, hvis du spørger Henrik Vindfeldt, der er stifter af Veganerpartiet.

Han optrådte onsdag i en video på partiets Facebookside, hvor kødelskerne bliver beskyldt for ikke at have det moralske kompas i orden.

Veganerpartiet Blev stiftet i 2018 af Henrik Vindfeldt og Michael Monberg.

Veganerpartiet er blevet offentligt kendt på grund af kontroversielle og opsigtsvækkende udmeldinger.

Har 31 aktive medlemmer.

Partiet er i øjeblikket i gang med at få partigodkendelse. Derefter går jagten på vælgererklæringer. Veganerpartiet regner med at stille op til næste valg.

»Hvis du ser en mand sparke sin hund på gaden, kunne du så finde på at sige noget til ham for at få ham til at stoppe? Det kunne de fleste finde på. Hvis manden reagerede ved at sige ’Jeg synes ikke, det er moralsk forkert at sparke sin hund’, ville du så blot vende dig og gå?« skriver han i opslaget som et eksempel på, at moral ikke kan være subjektiv, hvis der er et offer involveret.

De tre eksempler har fået Facebookbrugere og medier til at rase og beskylde Veganerpartiet for at sammenligne pædofili og kødspisning. Men det har ikke været hensigten, forklarer Henrik Vindfeldt.

»Vi vil ikke sidestille de to ting. I videoen forsøger vi at stille spørgsmålstegn ved, hvornår folk synes, at det er okay at gribe ind. Veganerpartiet er frustrerede over, hvad der sker i fødevareindustrien og har svært ved at forstå, hvorfor danskerne ikke reagerer, når de hører om dyr, der har det dårligt. Vi prøver derfor at trække paralleller til andre situationer, hvor folk har empati med ofrene, som når et barn eller en hund bliver slået. Det undrer mig, at danskerne ikke tager dyrene med i offerbetragtningen, når de fylder deres indkøbskurv i supermarkedet.«

Men er det ligeså moralsk forkert at spise kød, som det er at udføre en pædofil handling eller at slå sine børn?



»Nej, naturligvis er det ikke det. Jeg har masser af bekendte, der spiser kød, og dem har jeg det stadig godt med. Hvis de i stedet havde engageret sig i et af de andre eksempler, så var jeg ikke sikker på, at jeg ville være venner med dem. Derfor kan man ikke sammenligne de to ting, hverken personligt eller samfundsmæssigt«

Hvordan kan du sammenligne en ulovlig handling med noget, som i i Veganerpartiet mener, er moralsk forkert?

»Lovgivningen er ofte på bagkant og kommer først efter folks ændrede opfattelse af, hvad der er rigtigt og forkert. Vi har haft eksempler på, at loven var for sen til at gribe ind og hjælpe de ofre, som der er ved f.eks. revselsesret eller kvinderettigheder. For at redde dyr, er vi nødt til at flytte hovedfokus, og vi bliver nødt til at ruske op i danskerne for at vise dem, at dyrene er ofre, der lider hårdt i industrien.«

Bør man blive straffet for at spise kød på samme måde, som man bliver straffet ved en pædofil handling eller ved at slå sine børn?

»Vi synes, at det skal være ulovligt at have et kommercielt dyrelandbrug . Det vil sige, at man ikke skal have et økonomisk incitament til at udnytte dyr, som vi ser gang på gang, når dyrevelfærden bliver ekstremt kritisabel. Det tror jeg ikke ville ske, hvis virksomheder ikke kunne tjene penge på det. Umiddelbart vil vi ikke gå efter individet, og det skal derfor som udgangspunkt ikke være strafbart at spise kød.«





Skal man ikke skelne imellem mennesker og dyr?

»Vi sidestiller ikke mennesker og dyr eller siger, at de er det samme. Vi mener dog, at et dyr har mere værdi end en smagsoplevelse, og i 2018 er det fuldstændig unødvendigt at benytte sig af dyreprodukter, når der er mange andre alternativer.«