DF advarer mod at underskrive afrikansk migrantaftale

Står det til regeringen, skal udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til december skrive under på den såkaldte Marrakesh-erklæring sammen med repræsentanter fra 27 af de 28 EU-lande.

Men Dansk Folkepartis udlændingeordfører Martin Henriksen mener, at Danmark bør gøre som Ungarn og undlade at tilslutte sig aftalen.

- Der er for mange spørgsmål, som står ubesvaret hen, og derfor mener vi, at man fra dansk side skal suspendere det samarbejde, indtil der er fuldstændig klarhed over, hvad regeringen har forpligtet sig til på Danmarks vegne, siger han til DR.

Marrakesh-erklæringen skal forbedre samarbejdet mellem EU og afrikanske lande omkring, hvordan man styrer strømmen af migranter.

Den indeholder blandt andet nogle principper for, hvordan man bekæmper ulovlig migration og menneskesmugling og for, hvordan man tackler tilbagesendelse af migranter.

Martin Henriksen er dog særligt bekymret for punktet om "lovlig migration og mobilitet, hvor der blandt andet står, at unge mennesker og kvinder skal få bedre muligheder for at komme til Europa for at få arbejde.

- Det er jo ikke ligefrem noget, som vi i Dansk Folkeparti synes, er en fantastisk god idé, siger han.

Inger Støjberg har dog ikke tænkt sig at følge opfordringen fra Dansk Folkeparti.

- Jeg må sige, at jeg stiller mig lidt uforstående over for Dansk Folkepartis påstand, for det her handler netop om at få stoppet strømmen af migranter fra Afrika til Europa og dermed også til Danmark, siger hun til DR.