Alternativets borgmesterkandidater lukker ned for pressen

Der bliver ingen kritiske spørgsmål fra pressen til Alternativets tre kandidater til kultur- og fritidsborgmesterposten i København, før efter valget er overstået, og Niko Grünfelds efterfølger er fundet.



Alternativets medlemmer af borgerrepræsentationen og partiets bestyrelse i København har nemlig besluttet, at kandidaterne lukker ned for interviews frem til medlemsafstemningen søndag den 28. oktober.

Det fremgår af en aftale, som er offentliggjort på Facebook.



»BR gruppen og kandidater kan være aktive på sociale medier, men udtaler sig ikke til pressen i digitale, radio eller trykte medier eller lignende,« hedder det under punkt 9.

Forperson for Alternativet Københavns bestyrelse, Matthew Daniali, forklarer den udsædvanlige beslutning med et ønske om at fordele sol og vind lige mellem de tre kandidater.

»Alle kandidaterne skal have lige mulighed og taletid for at komme bedst muligt ud til alle medlemmerne,« siger han til Jyllands-Posten.

De tre kandidater er Franciska Rosenkilde, Badar Shah og Kåre Traberg Smidt, som alle er medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation for Alternativet.

Op til afstemningen får kandidaterne lov til at udsende valggrundlag og en video til Alternativets medlemmer via partiets Facebook-kanaler. Men pressen får altså ikke mulighed for at interviewe dem. Aftalen indebærer også, at kandidaternes aktivitet på sociale medier ikke må omhandle afstemningen eller emner som direkte kan associeres med afstemningen eller »som kan forveksles med direkte kampagne.«

Dermed kan de altså heller ikke gå i dialog med vælgere eller medlemmer om emner, der er relevante for borgmesterposten.

Matthew Daniali understreger, at aftalen er lavet i samarbejde med kandidaterne.

Jeg synes, at vi kommer til at have rigtig meget åbenhed og gennemsigtighed i denne her proces. Matthew Daniali, forperson, Alternativet Københavns bestyrelse Jeg synes, at vi kommer til at have rigtig meget åbenhed og gennemsigtighed i denne her proces.

»Det er ikke noget, vi (i bestyrelsen, red.) har bestemt. Vi er i fællesskab kommet frem til det her. Det er vigtigt at understrege, at det handler om medlemmerne. Og vi er rigtig glade for, at medlemmerne får muligheden for at vælge den nye kultur- og fritidsborgmester,« siger han.

Men hvordan rimer det på jeres værdier om åbenhed og gennemsigtighed, at kandidaterne ikke stiller op til interviews med pressen?

»Jeg synes, at vi kommer til at have rigtig meget åbenhed og gennemsigtighed i denne her proces. Alene det, at det er vores medlemmer, der skal vælge den nye borgmester, er ret stort.«

Men alt det kunne I vel godt gøre samtidig med, at kandidaterne kunne give interviews i pressen?

»Det fungerer bare bedst ved, at vi selv sender nyhedsbreve ud, så vores medlemmer føler sig så oplyst som muligt,« siger Matthew Daniali.

Han henviser blandt andet til, at interviews med kandidaterne kunne havne som betalt indhold hos forskellige medier, og dermed ville alle Å-medlemmer ikke få lige adgang.

Hvad med alle de andre københavnere, som gerne vil vide mere om kandidaterne?



»De kan så følge med på vores facebookside, hvor der kommer mere information. Der er ikke noget hemmeligt.«

Kan man ringe og interviewe kandidaterne om almindelige sager, der ikke har noget med borgmestervalget at gøre?

»Det kommer an på, hvad det drejer sig om, for selvfølgelig er der løbende opgaver, de skal passe. Men som udgangspunkt vil de ikke give interviews.«

Formelt er det partigruppen på Københavns Rådhus, der skal konstituere sig og udpege den nye kultur- og fritidsborgmester, når medlemmerne har valgt, hvem det skal være.



Niko Grünfeld meddelte onsdag aften, at han trækker sig efter sager om kontorudgifter og CV-rod. Han fortsætter dog som medlem af borgrepræsentationen.