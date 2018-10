Alternativets medlemmer skal vælge ny borgmester

Når Alternativet skal afgøre, hvem der skal overtage posten som kultur- og fritidsborgmester i København, efter at Niko Grünfeld trak sig sent onsdag aften, skal medlemmerne på banen.

Demokratisk potentiale er en del af Alternativets dna, påpeger partiet i en pressemeddelelse.

- Derfor vil det, for at sikre fuld demokratisk opbakning og gennemsigtighed, være medlemmerne af Alternativet i København, der skal vælge den nye Kultur- og Fritidsborgmester, lyder det.

Der er tre kandidater til borgmesterposten: Franciska Rosenkilde, Badar Shah og Kåre Traberg Smidt. Afstemningen finder sted 28. oktober.

Grünfeld trak sig efter en periode, hvor han har været under skarp kritik i medierne. Kritikken har blandt andet kredset om rod med hans cv og dyrt indkøbte møbler til borgmesterkontoret.

Alternativet har opstillet en række regler, der skal ligge til grund for afstemningen. Her står der blandt andet, at den, der får flest stemmer, bliver borgmester.

Hvis der opstår stemmelighed, skal der foretages en ny afstemning. Der må maksimalt stemmes to gange.

Det er kun medlemmer af Alternativet i København, der kan stemme.