Overblik: Niko Grünfeld fik under et år som borgmester

Siden årsskiftet har Niko Grünfeld fra Alternativet været kultur- og fritidsborgmester i København.

Men onsdag aften trådte han tilbage.

Det skete, efter at Grünfeld den seneste tid har været under skarp kritik for urigtige oplysninger om sit cv samt forhold om indretning og ansættelser.

Desuden er Grünfelds kæreste og tre børn blevet truet, skrev han på Facebook sent onsdag.

Her er et overblik over Grünfelds korte karriere som borgmester i København: