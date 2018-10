Grünfeld er ikke den eneste: Her er de andre kendte politikere med rod i cv'et

Alternativets kultur- og fritidsborgmester i København, Niko Grünfeld, meldte sent onsdag aften, at han trækker sig fra borgmesterposten. Meldingen kom, efter at det var kommet frem, at han i sit cv havde opgivet forkerte oplysninger.

Bl.a. stod det i denne uge klart, at han alligevel ikke har en master i positiv psyklogi, hvilket ellers stod i det cv, han havde godkendt til brug i flere medier. Og tirsdag i denne uge kunne Radio24syv så rapportere, at Grünfeld i forbindelse med folketingsvalget i 2015 angav på sit cv, at han havde en kandidatuddannelse.

Men det passede heller ikke.

Derfor måtte Grünfeld gå Alternativets kulturborgmester i København, Niko Grünfeld, trækker sig. Hans egne mente, det var nødvendigt.

Sagen kulminerede onsdag med, at Niko Grünfeld måtte opgive borgmesterposten. Ifølge eget udsagn fordi hans familie i den seneste tid er blevet truet og antastet, samt fordi hans cv-fadæse fjernede fokus fra »den politiske opgave«.

Hvordan cv-fejlene kunne opstå, er endnu uklare. Niko Grünfeld har ikke direkte indrømmet at have fusket med sine uddannelser. Det står dog klart, at den nu afgående borgmester med cv-sagen melder sig ind i en række af nuværende og tidligere prominente politikere, der har pyntet lidt for meget på deres meritter.

Her er fire bud på lignende sager:

2015: Esben Lunde Larsen

Daværende uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsens (V) offentlige cv efterlader indtryk af, at hele hans studietid er foregået på Københavns Universitet, selv om han har tilbragt flere år på andre læreanstalter, herunder på det omstridte Dansk Bibel-Institut. Bibelinstituttet er ikke akkrediteret i Danmark, så Esben Lunde Larsen benytter en norsk ”diplomagent” for at få BA-stempler, så han kan blive indskrevet på kandidatstudiet på det teologiske fakultet på KU.

Analyse: Løkke ofrer Esben Lunde af hensyn til DF

En næse af de allerstørste til Esben Lunde Larsen: »Alvorligste kritik« og »overordentligt kritisabelt«

2009: Bendt Bendtsen

Tidligere minister og formand for de Konservative Bendt Bendtsen har i årevis skrevet på sit cv, at han har en ”Højere Handelseksamen i Regnskab og Driftsøkonomi”, selv om han kun har et fag fra uddannelsen på en aftenskole i Odense.

Bendtsen: Jeg har aldrig pralet med eksamen

Minister ændrer sit c.v.

2009: Inger Støjberg

2001: Anita Bay Bundegaard

Daværende beskæftigelsesminister Inger Støjberg (V) hævder, at hun er uddannet journalist. Men hendes egentlige uddannelse er akademiøkonom i kommunikation fra InformationsAkadamiet i Viborg.

Tidligere udviklingsminister Anita Bay Bundegaard (RV) kalder sig cand. ling.merc. uden at have afsluttet uddannelsen.

Kilder: FORSKERforum, B.T. og Ritzau



Research: Biblioteket i JP/Politikens Hus