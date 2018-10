Alternativet regner med at finde Grünfeld-afløser i næste uge

Afløseren for den afgåede kultur- og fritidsborgmester i København, Niko Grünfeld (Alternativet), bliver formentlig først fundet i næste uge.

Det vurderer Franciska Rosenkilde, der er Alternativets gruppeformand i Borgerrepræsentationen

Alternativet i København har seks medlemmer af Borgerrepræsentationen. Deriblandt Grünfeld selv.

Det er blandt de øvrige medlemmer, at afløseren skal findes. Og alle er i spil i øjeblikket. Det siger Franciska Rosenkilde.

Hun understreger, at Alternativets medlemmer af Borgerrepræsentationen og Alternativet i København vil arbejde tæt sammen om at finde afløseren. Det skal være en inddragende proces, siger hun.

Planen er, at der findes én person, som alle bakker op om. Der skal altså umiddelbart ikke være kampvalg, hvis det står til Franciska Rosenkilde.

Til Politiken bekræfter Badar Shah, som repræsenterer Alternativet, at han er en af kandidaterne til at overtage borgmesterposten.

- Ja, jeg er en af kandidaterne i spil til at blive den næste kultur- og fritidsborgmester, skriver han i en sms til Politiken.

Rod med cv'et, dyrt indkøbte møbler til borgmesterkontoret og trusler mod familien var blandt årsagerne til, at Grünfeld sent onsdag aften på Facebook skrev, at han stopper som kultur- og fritidsborgmester.

Grünfelds vej ud af borgmesterkontoret begyndte i sidste uge, da Radio24syv begyndte at bringe diverse historier om politikeren.

Grünfeld kunne eksempelvis ikke forklare, hvorfor han flere gange har oplyst forkerte ting i sit cv. Specifikt omkring sine uddannelser.

Sit borgmesterstop annoncerede han onsdag aften på Facebook:

- Min kæreste og mor til mine tre børn er i det sidste stykke tid blevet udsat for ting, som jeg ikke kan acceptere.

- De skal ikke trues, de skal ikke antastes på vores hjemadresse. Desuden skal min person naturligvis ikke overskygge Alternativets grønne projekt.

- Samtidig har de fejl, som jeg har begået - og som jeg har undskyldt for - betydet, at jeg ikke kan fokusere målrettet på den politiske opgave, som jeg har taget på mig, som jeg ønsker.