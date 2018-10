Truer Løkkes plan: Flertal kræver nye penge for at lave aftale om erhvervsskoler

Regeringens storstilede plan om at få flere unge ind på landets erhvervsskoler er kommet i strid modvind fra både oppositionen og DF, der kræver et opgør med hele økonomien bag udspillet, hvis der skal indgås en aftale.

Planen til i alt 2 mia. kr. blev lanceret i september, men en måned inde i forhandlingerne opfordrer Dansk Folkeparti nu direkte regeringen til at sætte drøftelserne om det faglige indhold på pause, indtil der er enighed om ny finansiering af udspillet.

Nye tal fra Finansministeriet viser, at planen samlet set blot tilfører 33 mio. kr. ekstra til erhvervsskolerne over fire år. Det skyldes, at regeringen vil lade skolerne finansiere næsten hele udspillet gennem årlige besparelser på 2 pct. - kaldet omprioriteringsbidraget.

Planen er voldsomt oversolgt René Christensen (DF), finansordfører Planen er voldsomt oversolgt

Men hverken DF, S eller SF støtter finansieringen, og så må regeringen opgive forslaget, mener finansordfører René Christensen (DF).

»Vi går ikke fra de forhandlinger alene, men jeg håber, at Socialdemokratiet - ligesom vi - er nået til et punkt, hvor vi siger, at vi ikke kan sidde og diskutere fagligt indhold på et økonomisk grundlag, som ikke eksisterer,« siger han.

Socialdemokratiets erhvervsskoleordfører, Mattias Tesfaye, er »110 pct. enig« med DF-ordføreren.

»Vi møder altid op til forhandlinger, men vi kan ikke lukke en aftale eller indgå kompromiser, inden at vi kan se, at økonomien hænger sammen, og det kræver, at omprioriteringsbidraget er væk i 2019,« siger han.

Tesfaye kalder det et »bluffnummer«, når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i september sagde, at planen giver en »solid økonomisk indsprøjtning« til erhvervsskolerne. Han påpeger blandt andet, at mange millioner i regeringens udspil skal gå til nye initiativer på skolerne, og dermed bliver der færre penge til de opgaver, som skolerne løser i dag.

René Christensen er enig.

»33 mio. kr. over fire år fordelt på alle erhvervsskoler er ingenting. Planen er voldsomt oversolgt,« siger han.

Løkkes snurretur: Lidt flere penge til erhvervsskolerne, men mange nye opgaver Regeringen lovede »plus på bundlinjen« for erhvervsskolerne i et nyt udspil. Men nye tal viser, at regeringsplan samtidig giver skolerne nye opgaver for mange millioner.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) vil ikke kommentere forhandlinger, herunder om regeringen vil bøje sig for flertallet eller risikere at stå uden aftale.

»Regeringens udspil har en sund balance mellem hensynet til både statens og skolernes økonomi på den ene side og uddannelsernes kvalitet på den anden,« udtaler ministeren i et skriftligt svar.