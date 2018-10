JP's politiske analytiker om Niko Grünfeld: »Alternativet bliver i værste fald udstillet som løgnhalse - i bedste fald som dilettanter«

Der er sagen om, at Københavns kultur- og fritidsborgmester, Alternativets Niko Grünfeld, brugte 130.000 kr. på at indrette sit kontor - selv om han gik til valg på en »bæredygtig indkøbsordning«.

Og så er der sagen om, at han flere gange har afgivet forkerte oplysninger om sine uddannelsesmæssige meritter.

Niko Grünfeld har således befundet sig i en blæst, som efterhånden har udviklet sig til storm, og senest kunne Radio24Syv tirsdag berette, at borgmesteren i forbindelse med Folketingsvalget i 2015 havde angivet, at han havde en kandidatuddannelse. Men borgmesteren har blot en HD fra Handelshøjskolen i Aarhus, hvilket svarer til bachelorniveau, oplyser skolen til Radio24syv.

Ifølge Jyllands-Postens politiske analytiker, Marchen Neel Gjertsen, er de to sager væsensforskellige - den ene handler om moral, den anden om troværdighed - men det faktum, at de kommer lige efter hinanden gør det problematisk for både Grünfeld og Alternativet.

»For udenforstående bliver det hele én stor sump af dårligdomme og fejl omkring Alternativet. Det er jo aldrig god omtale at blive anklaget for at have snydt med sit cv eller for ikke at have overholdt egne moralske standarder, så på den måde er det skidt for Alternativet at blive udstillet som i værste fald løgnhalse i bedste fald dilettanter,« siger hun og fortsætter:

»Anklagen fra politiske modstandere er, at Alternativet er amatører, ikke får nogen indflydelse og ikke kan finde ud af noget, og hvis det sidste får ben at gå på, kan det betyde, at potentielle vælgere vil overveje en ekstra gang, om de skal stemme på Alternativet.«

Marchen Neel Gjertsen mener, at sagen om kontorindretningen er et eksempel på, at Alternativet har sat sig på en moralsk højere hest end mange andre partier og derfor også har gjort sig mere sårbart for kritik.

»Havde det været en socialdemokratisk borgmester, som havde indrettet sig for dette beløb, var det ikke blevet til en sag . Det bliver kun en sag, fordi partiet selv har udstukket nogle moralske principper om bæredygtighed, og det derfor står i skærende kontrast, at Grünfeld køber nyt, når han kunne have taget noget brugt.«

Marchen Neel Gjertsen mener dog, sagen om cv’et er værre for Alternativet.

»Jeg tror, at mange af Alternativets vælgere godt vil kunne forstå, at han skal have et kontor, der er indrettet på en kreativ måde, men de færreste kan formentlig se fornuften i at vildlede om cv’et. Det går mere ud over hans personlige troværdighed, og politikere lever jo af deres troværdighed.«

Ifølge den politiske analytiker er Niko Grünfeld en meget vigtig profil for partiet.

»Han er en af de oprindelige medstiftere og repræsentant for den ærkealternativistiske politiker. Han er tæt på formand Uffe Elbæk, og der er blevet spekuleret i, om han er en mulig arvtager efter Elbæk.«

Op til kommunalvalget sidste år afdækkede Jyllands-Posten, at Alternativet var plaget af interne sager om krænkelser og klager over partiets ledelse på Christiansborg. Artiklerne medførte en intern undersøgelse og førte til et dyk i meningsmålingerne, men partiet ligger nu på niveau med resultatet ved folketingsvalget.

»Det viser, at når det stormer, så kan det koste noget, og det kan disse sager også,« konstaterer Marchen Neel Gjertsen.