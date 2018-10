Mastergrad forsvundet: Alternativet-borgmester roder rundt i sit eget CV

Alternativets Niko Grünfeld, der er kultur- og fritidsborgmester i København, har ikke helt styr på sit CV.

Det rapporterer Radio24Syv, som har gennemgået politikerens uddannelser og fundet, at Niko Grünfeldt slet ikke har den "master i positiv psykologi" fra Aarhus Universitet, som han har været noteret for på sit CV i flere medier.

»Vi kan ikke bekræfte, at han har en master i Positiv psykologi fra Aarhus Universitet,« skriver universitetet i en mail til radiostationen.

Mød Alternativets formentlig første borgmester: Kaospilot, partistifter og tro Elbæk-støtte

Mastergraden stod bl.a. i Altinget, som oplyser, at Niko Grünfeld dog selv godkendte CV'et, inden artiklen blev offentliggjort. Det gav ikke anledning til rettelser.

Fredag lyder det fra borgmesteren selv på Twitter, at han har »overset en fejl« i sit CV, som også er fremgået i Politiken.

Men historien stopper ikke dér. For fredag er det kommet frem, at Niko Grünfeld selv i en mail den 9. august 2017 til en journalist på Politiken sendte sit CV med den falske mastergrad.

Niko Grünfeld har efterfølgende sendt et opdateret CV til Radio24Syv med flere rettelser, bl.a. har han ændret i, hvor mange år han har været leder af Kaospiloterne.

Han skriver også på Twitter, at det er »gået for stærkt«, da han sendte et forkert CV til en journalist.

»Det er klart min fejl at godkende et forkert CV. Det beklager jeg,« skriver han.

Det er dog uvist, hvor den forkerte titel i første omgang kom fra. Altinget hævder, at man har taget oplysningerne fra det sociale medie Linkedin, hvor man selv står for at taste ind, hvilken uddannelse man har. Hvis det er tilfældet, har enten Niko Grünfeld selv eller en betroet person tastet en forkert uddannelse ind.

CV-rodet kommer, efter at det er kommet frem, at borgmesteren har brugt knap 135.000 kr. på designermøbler til at indrette sit borgmesterkontor med - langt over hvad andre københavnske borgmestre har brugt på deres kontorer.

»Mit kontor på Rådhuset ligner ikke de andre borgmesterkontorer, jeg har set. Det er meningen,« har Niko Grünfeld på Facebook selv forklaret.