Uffe Elbæk var tæt på at trække sig før kommunalvalget

Da Alternativet kort før kommunalvalget sidste år havnede i partiets hidtil værste stormvejr, gik bølgerne så højt, at partileder Uffe Elbæk overvejede at slippe roret og forlade skuden.

Det fortæller han i en kronik og et interview i Berlingske lørdag.

»Jeg var nærmest blæst bagover af den intensitet, som disse sager ramte os med. Personligt var jeg – det vil jeg gerne indrømme her – tæt på at smide håndklædet i ringen dagen før kommunalvalget,« skriver Uffe Elbæk i kronikken.

Dengang i november havde Jyllands-Posten i en række artikler afdækket, at Alternativet var plaget af interne sager om krænkelser og klager over partiets ledelse på Christiansborg. Særligt alvorlig var sagen om en medarbejder, som blev fyret i 2016 efter anklager om et seksuelt overgreb på en yngre kollega. Kort efter fyringen blev han genansat i et udlandsprojekt.

Overblik: Sagerne i Alternativet

Derudover havde flere partiansatte klaget over en »kaotisk« arbejdskultur, en alt for »direkte og jovial« omgangstone og en »festkultur«, som i alt for høj grad påvirkede dagligdagen i partiet.

Jyllands-Postens artikler medførte en intern undersøgelse, hvor alle medlemmer blev opfordrer til at henvende sig, hvis de havde oplevet kritisable forhold i partiet.

Allerede dengang påtog Uffe Elbæk sig ansvaret for, at det var kommet så vidt og undskyldte til medlemmerne, som var i fuld gang med at føre kommunalvalgskampagner.

»Jeg vil gerne give jer alle min uforbeholdne undskyldning. Jeg er oprigtigt ked af, at I skal belemres med negative historier om ting, som jeg og mine kolleger på Christiansborg ganske enkelt skulle have klaret bedre,« skrev han aftenen før kommunalvalget.

Og nu løfter han så sløret for, at han selvsamme dag var tæt på at trække sig som politisk leder.

I stedet valgte han dog at blive og stille sig i spidsen for udviklingen af »et nyt og stærkere politisk projekt,« som fortsat er tro mod partiet idealer om en ny og mere konstruktiv politisk kultur, skriver han i kronikken under overskriften »Jeg nægter at benytte House of Cards-tricks i politik«.

Elbæk fremhæver blandt andet, at Alternativet som parti har været medvirkende til at satte klimaforandringerne langt mere på dagsordenen end tidligere, og at partiet har banet vejen for at borgerforslag nu kan komme i Folketinget, hvis de får 50.000 underskrifter.

Trods den kriseramte slutspurt endte Liste Å desuden med at få et glimrende kommunalvalg, som sikrede partiet borgmesterposten på Fanø, posten som kultur- og fritidsborgmester i København samt en lang række byrådsmedlemmer.

Alt i alt er Alternativet en succes, konkluderer stifteren og formanden selv.

Uffe Elbæk meddelte allerede sidste år, at han agter at overdrage posten som politisk leder i Alternativet til en anden inden for få år. Sandsynligvis på et tidspunkt i næste folketingsperiode.