Partier vil afsætte millioner til udsatte efter svindel

Socialdemokratiet vil afsætte et beløb til socialt udsatte borgere svarende til de 111 millioner kroner, som en tidligere ledende medarbejder menes at have stjålet fra Socialstyrelsen.

Det fortæller partiets socialordfører, Pernille Rosenkrantz-Theil.

- For os er det vigtigt, at de mest udsatte borgere får de penge, som vi politisk har afsat til dem. Det skal ikke ligge de socialt udsatte til last, at tyverialarmen ikke er gået i Socialstyrelsen.

- Det må være penge, vi kan finde et eller andet sted.

- Vi vil tage det op i forbindelse med de finanslovsforhandlinger, der er påbegyndt i denne uge, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

Også SF vil finde de manglende penge på finansloven.

Overblik: Det ved vi om mistænkt kvinde i svindelsag

- Det må være vores fælles politiske ansvar at rette op på fejlen. Det er ikke småpenge på socialområdet, siger partiets socialordfører, Trine Torp.

Flere organisationer - herunder Børns Vilkår - har over for TV2 News udtrykt ønske om, at et beløb svarende til de forsvundne millioner føres tilbage til de grupper i samfundet, som pengene oprindeligt var afsat til.

Direktør for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, foreslår, at man opretter en erstatningspulje.

- Det står soleklart for mig, at de her penge tilhører de udsatte, og så må staten selv finde ud af, hvordan man får sine penge tilbage fra svindleren, siger Rasmus Kjeldahl til TV2 News.

Det er en 64-årig kvinde, der er mistænkt for fra 2002 til 2018 at have overført 111 millioner kroner fra Socialstyrelsen til sine egne konti. Kvinden var afdelingsleder og ansat i styrelsen i mere end 40 år.

Hun er på fri fod og er efterlyst internationalt.

Ifølge hendes advokat er hun indstillet på at betale de penge tilbage, som hun beskyldes for uretmæssigt at have taget.

Dette fremgår af et retsdokument fra Sø- og Handelsretten, som TV2 Fyn har fået aktindsigt i og offentliggjort.

Hvis pengene ikke bliver betalt tilbage eller fundet, skulle det alligevel være muligt at afsætte et tilsvarende beløb til de socialt udsatte, mener Pernille Rosenkrantz-Theil.

Minister: Ingen forbindelse mellem to sager om satspuljesvindel

Og hvordan pengene skal fordeles, må diskuteres på et senere tidspunkt.

- Det, der er væsentligt for os, er at afsætte de 111 millioner kroner. Lige nu mangler vi et overblik over, hvorvidt det handler om, at det er konkrete organisationer, der ikke har fået penge, der var tildelt dem.

Pernille Rosenkrantz-Theil påpeger dog, at det ifølge de foreløbige undersøgelser fra Socialstyrelsen tyder på, at den mistænkte kvinde oprettede falske projekter, som pengene blev overført til.

- Dermed er det ikke konkrete organisationer, der ikke har fået pengene. Det er de socialt udsatte, siger hun.