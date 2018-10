Se listen: Her er de job, som udlændinge skal kunne besætte, hvis det står til Løkke

Tirsdag kunne Jyllands-Posten berette, at regeringen agter at fremlægge et forslag, som kan betyde, at udlændinge fra en række lande vil kunne besætte faglærte job i Danmark.

Regeringen ønsker således at justere den såkaldte beløbsordning, som i dag betyder, at borgere uden for EU kan komme til landet og arbejde, hvis de tjener mere end 418.000 kr. om året.

DI: Uden flere udlændinge kan opsving gå i stå

Står det til Lars Løkke Rasmussen, skal det beløb sænkes til 330.000 kr. for 12 udvalgte lande. Det gælder foruden USA, Indien og Kina også Singapore, Australien, Canada, Japan, Brasilien, Malaysia, Thailand, Mexico samt Rusland.

Regeringens store plan: Her er de 12 lande, som vi helst vil have arbejdskraft fra En længe ventet plan fremlægges onsdag af regeringen, men på forhånd synes et flertal at være udelukket.

Ser man på, hvilke faggrupper, der tjener mellem 330.000 og 418.000 kr. om året, åbner forslaget for, at bl.a. murer-, elektriker-, tømrer- og pædagogstillinger vil kunne besættes af udlændinge.

Det typiske, årlige lønniveau inklusiv pension blandt nyuddannede inden for følgende job i 2016:

Murer: 394.740 kr.

Tømrer: 376.068 kr.

Togfører: 336.828 kr.

Social- og sundhedsassistent ansat i det private: 409.188 kr.

Sygeplejerske ansat i staten: 385.728 kr.

Børnepædagog ansat i kommunen: 355.656 kr.

Renovationsmedarbejder: 357.684 kr.

Smed: 382.656 kr.

Lægesekretær: 354.828 kr.

Fængselsbetjent: 352.788 kr.

Anlægsgartner ansat i det private: 352.944 kr.

Folkeskolelærer: 410.124 kr.

Svejser: 381.708 kr.

Stærkstrømselektriker: 394.020 kr.

It-systemudvikler: 393.084 kr.



(Kilde: Uddannelsesguiden og Danmarks Statistik).

Der er dog ikke meget, som tyder på, at forslaget bliver til virkelighed, for både Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og SF afviser at sænke den økonomiske grænse.

Det fik tirsdag udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) til at lange ud efter S og DF:

Mette F: Nej tak til udenlandsk faglært arbejdskraft

»Jeg synes, det er underligt, at man ikke vil acceptere, at der kommer en amerikansk eller canadisk ingeniør til Danmark for at arbejde i en situation, hvor vi mangler arbejdskraft.«

I udgangspunktet tjener de fleste ingeniører dog mere end 418.000 kr. om året og kan således også komme til Danmark og arbejde under den nuværende ordning.