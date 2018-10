Fakta: Disse lande vil forbyde salg af benzin- og dieselbiler

Når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i Folketingets åbningstale foreslår, at man i 2030 stopper salget af benzin- og dieselbiler, så er det ikke en politisk idé, den danske regering står alene med.

En række lande og byer verden over har allerede vedtaget et stop for salget af biltyper, der belaster miljøet.

Her er et overblik over steder, hvor et forbud enten er vedtaget eller er foreslået:

Storbritannien har besluttet at forbyde salg af nye benzin- og dieselbiler fra 2040. Samtidig har man pålagt bilindustrien flere krav om at mindske udledningen af sundhedsskadelige stoffer fra køretøjer.

I Frankrig har den nuværende regering også barslet med idéen om at udfase salg fra 2040.

Det bekræftede den daværende franske miljøminister Nicolas Hulot i juli i år.

I februar sagde Tysklands forbundsdomstol god for, at landets byer kan forbyde biler med diesel i tanken at køre på deres veje.

I maj blev Hamborg den første tyske by til at debutere med et forbud mod dieselbiler på to store indfaldsveje. Den tyske forbundskansler Angela Merkel har udtalt, at det er nødvendigt for den store tyske bilindustri at opdatere dens miljøstandarder.

Kina har også annonceret et fremtidigt forbud mod benzinbiler, men har dog ikke lagt sig fast på et årstal. Ifølge AFP er den kinesiske regering inspireret af de britiske og franske planer om et forbud fra 2040.

En af Kinas største bilproducenter, Beijing Automative Group Co., har lagt sig fast på at stoppe produktionen af benzin- og dieselbiler allerede i 2025.

I Sverige har den siddende regering foreslået et stop for salg af benzinbiler fra 2030.

I millionbyerne Paris, Tokyo, Mexico City, Madrid og Athen har man besluttet at give dieselbiler dødsstødet fra 2025.

I Paris har man allerede vedtaget, at køretøjer registreret før 1997 ikke må køre rundt i Paris, og én gang om måneden er den berømte strækning på Champs-Élysées helt lukket for biltrafik.