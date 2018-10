Pia Kjærsgaard vil ikke ændre på åbningstraditioner

Som altid blev Folketingets åbning markeret med en gudstjeneste i Christiansborg Slotskirke tirsdag formiddag.

Men for første gang var der også arrangeret en alternativ, ikke-kirkelig ceremoni.

Humanistisk Samfund markerede sammen med en lille snes folketingspolitikere åbningen med taler og sang i Hofteatret, der ligger i umiddelbar tilknytning til Christiansborg.

Foreningen så meget gerne, at ceremonien blev en del af det officielle program for Folketingets åbning, men det har formentlig lange udsigter.

I hvert fald mener Folketingets formand, Pia Kjærsgaard (DF), ikke at der skal ændres på traditionerne.

- Det bliver ikke i min formandstid. Der er så mange værdier og traditioner forbundet med den her dag, og det synes jeg, at man skal holde fast i.

- Det tror jeg også, at flertallet af medlemmerne herinde er enig i, siger hun efter at have deltager i gudstjenesten.

En højtidelighed, som hun selv betegner som vellykket.

- Den var fin. Der var god stemning med dejlig sang i en pragtfuld kirke, siger hun.

Det var Herning-præsten Morten Kvist, der stod for prædikenen, og det har vakt en del debat.

Flere folketingsmedlemmer valgte at blive væk fra ceremonien, fordi Kvist tidligere har sat spørgsmålstegn ved homoseksuelles evner til at være forældre.

Det påvirkede dog ikke den gode stemning i kirken, siger Pia Kjærsgaard.

- Det har påvirket medierne, men ikke os andre. Hvis ikke man vil deltage, så lader man være. Der er ingen tvang i at gå i kirke.

- Kirken var i øvrigt også fyldt, så det er spørgsmålet, om der havde været plads, siger hun med et smil.

Folketinget åbner officielt klokken 12, hvor statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) holder åbningstale.