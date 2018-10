Løkke: Slut med benzin- og dieselbiler i 2030

Jyllands-Posten følger Folketingets åbning i dag.

Fremtiden er grøn, og fossilbiler hører fortiden til.

Om 12 år, i 2030, skal den sidste diesel- og benzinbil således være solgt i Danmark.

Og om 17 år, i 2035, skal hver eneste nye bil i landet være en el-bil eller anden form for nul-udledningsbil.



Sådan lyder det »klare mål« fra regeringen, som statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) løftede sløret for i sin åbningstale til Folketinget.



Nu sætter vi kursen. Og sender et klart signal til EU, bilindustrien og resten af verden. Lars Løkke Rasmussen (V), statsminister - fra åbningstalen Nu sætter vi kursen. Og sender et klart signal til EU, bilindustrien og resten af verden.

Planen vil betyde, at der skal være over én million hybrid-, el- eller tilsvarende grønne biler i Danmark i 2030.

Minister afviser tilskud til elbiler: Utilstrækkelig klimagevinst

»Det er en stor ambition. Det bliver ikke let. Men netop derfor skal vi forsøge. Regeringen vil tage de første skridt i et nyt luft- og klimaudspil, som vi præsenterer i næste uge,« sagde Løkke.

Transportsektoren står i dag for en fjerdedel af Danmarks CO2-udledning, og luften i de største byer er for forurenet, påpegede statsministeren.



I sidste uge anbefalede Klimarådet netop et stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030.

Fra 2016 til 31. juli 2018 blev der i alt indregistreret 2.585 nye elbiler i Danmark.

Før sommerferien indgik regeringen sammen med alle partier i Folketinget en energiaftale, der blandt andet indebærer, at der skal opføres tre nye havvindmølleparker i danske farvande.



FDM: Fornuftigt med en deadline for udfasning af benzin- og dieselbiler

Inden længe kommer regeringen så med opfølgningen: Et større luft- og klimaudspil, hvor udfasningen af diesel- og benzinbiler altså er ét element.

»Nu sætter vi kursen. Nu sender vi et klart signal til EU, til bilindustrien og til resten af verden. Diesel- og benzinbiler i Danmark skal være fortid. Fremtiden er grøn – og den er meget tæt på,« sagde Lars Løkke Rasmussen i talen.

Danmark være lidt mere dristige end andre lande., mener han. For selvom vi ikke er noget stort land og ikke selv producerer biler, så skal det ikke afholde os fra at skubbe udviklingen i den rigtige retning.

Han opfordrede i den forbindelse Folketinget til at stå sammen om at bekæmpe klimaforandringerne.



Åbningstalen Læs hele statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) åbningstale på Statsministeriets hjemmeside.

Og på Christiansborg er der allerede bred opbakning fra oppositionen til at lukke for salget af fossilbiler.

I april kom Socialdemokratiet selv med et forslag om at sige farvel til dieselkøretøjer i 2030. S-formand Mette Frederiksen og Københavns overborgmester Frank Jensen foreslog samtidig, at gamle dieselbiler skal udfases, og at de københavnske veje skal være dieselfri zone.

Ligeledes har De Radikale længe talt om en million grønne biler i 2030.

Og Alternativet spillede allerede i 2016 ud med en udløbsdato for dieselbiler, der hed år 2025.

I sin åbningstale understregede Løkke, at klimaudforandringerne skal tages dybt alvorligt.



»Vi er i kapløb med tiden,« sagde han.

»Menneskers påvirkning af klodens klima nærmer sig et kritisk punkt. De scenarier, vi længe har talt om, bliver nu gradvist til virkelighed. Vores udledning af klimagasser, risikerer at sætte gang i en kædereaktion. Som vi ikke kan styre. Og som vil ændre livsbetingelserne for vores børnebørn og deres børn. Det går ikke,« sagde statsministeren.