FDM: Fornuftigt med en deadline for udfasning af benzin- og dieselbiler

Hos Forenede Danske Motorejere (FDM) er man enig i, at udviklingen i bilbranchen peger hen mod en udfasning af benzin- og dieselbiler.

FDM’s udmelding kommer, efter at det er kommet frem, at regeringen vil sætte en deadline for en udfasning af benzin- og dieselbiler. Det vil regeringen gøre i det kommende klimaudspil, som præsenteres til efteråret, fortæller statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i et interview til Berlingske.

»Vi er i FDM slet ikke uenige i at det er der vi skal hen af. Det vil være meget fornuftigt, hvis man fik sat en slutdato på, hvornår man ikke længere kan købe nye benzin- og dieselbiler,« siger Torben Lund Kudsk, der er afdelingschef hos FDM.

Nye miljøkrav giver usikkerhed om bilpriser og leveringstider Danske bilkøbere mærker konsekvenser af omlægningen til ny metode for beregning af brændstofforbruget, som i en periode giver uklare bilpriser og leveringstider, mens bilfabrikkerne kæmper for at få bilerne godkendt efter ny norm.

Han gør dog opmærksom på, at Danmark ikke kan gøre en forskel alene:

»At tro at man kan gå dansk enegang er bekymrende. Uanset hvad vi gør i Danmark, skal vi huske på, at der ikke bliver solgt flere biler i Danmark, end der gør i Hamborg. Så hvis man sidder på en europæisk bilfabrik, er man formentlig ret ligeglad med, hvad man gør og ikke gør i Danmark,« siger Torben Lund Kudsk.

FDM ser udmeldingen som et tegn på, at regeringen er ved at forberede sig til valgkampen.

»Vi ser det lidt som en symbolpolitik, men vi håber, at det giver anledning til, at man internt i regeringen – og bredt i Folketinget, vil lave en strategi for, hvordan man vil få de andre med. Altså EU-kommissionen og de andre medlemslande.«

For regeringen kan nemlig ikke forbyde salget af benzin- og dieselbiler, før EU giver lov til det.

»Biler er typegodkendt i EU. Det er en grundlæggende overtrædelse af det indre marked, hvis man som medlemsland vil hindre, at et produkt der er typegodkendt i EU ikke må sælges i landet. Et forbud kræver en tilladelse fra EU,« forklarer Torben Lund Kudsk.

Derfor mener FDM, at regeringen skal få de andre EU-lande med i en international aftale:

»Vi synes at regeringen skulle gøre en massiv indsats ind på at få overbevist andre EU-lande om at udarbejde en fælles deadline.«

Dette ville tvinge bilfabrikanterne til at sætte fuld turbo på udviklingen af alternative biltyper i form af elbiler og opladningshybrider.

»EU er ene om at kunne presse bilfabrikkerne. Danmark kan ikke sætte et pres alene, fordi købekraften ikke er stor nok,« fortæller Torben Lund Kudsk.

En anden ting regeringen, ifølge Torben Lund Kudsk bør tage hånd om, er afgifterne på elbiler og opladningshybrider.

I 2022 skal indehavere af elbiler betale fuld afgift på lige fod med andre bilejere, hvilket betyder at elbilejere i de kommende år gradvist skal betale mere i registreringsafgift.

I april 2017 har man besluttet, at indfasningen af registreringsafgiften for elbiler udskydes indtil der er solgt 5000 nyregistrerede elbiler i perioden fra 1. januar 2016 frem til den 1. januar 2019. Herefter bliver indfasningen genoptaget.

Efter 5000 solgte elbiler herhjemme stiger registreringsafgiften. Det betyder, at man fra 2019 betaler 40 procent af satsen, i 2020 betaler 65 procent, i 2021 betaler 90 procent - og i 2022 og frem, betaler 100 procent af satsen.

»Regeringen skal på den korte bane skynde sig at få ro omkring afgifterne på elbiler,« afslutter Torben Lund Kudsk.

I perioden 1. januar 2016 til 31. juli 2018 blev der i alt indregistreret 2.585 nye elbiler i Danmark.