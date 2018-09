Minister afviser tilskud til elbiler: Utilstrækkelig klimagevinst

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) vil ikke give 50.000 kroner i tilskud ved køb af elbiler. Han mener også, at det er for tidligt at sætte en stopdato for salg af benzinbiler.

Dermed vender han tomlen ned til to af Klimarådets centrale forsalg til at nedbringe udledning af CO2 fra transportsektoren.

Klimarådet foreslår onsdag 50.000 kroner i tilskud til køb af elbiler, indtil de første 20.000-30.000 er solgt. Derudover foreslår rådet et stop for salg af benzin- og dieselbiler i 2030.

- Jeg er enig i retningen: at vi skal have flere lav-emissionsbiler i Danmark. Men jeg kan også se udfordringer i det, som Klimarådet foreslår, siger Lars Christian Lilleholt.

- Jeg synes, det er for tidligt at sætte en udløbsdato for benzin- og dieselbiler.

- Der er en række af de her forslag fra Klimarådet, som jeg må regne mere på. Giver det en tilstrækkelig CO2-reduktion at bruge 2,7 milliarder kroner på at give et direkte tilskud til de mennesker, der køber en elbil? Det er jeg ikke overbevist om, siger han.

Klimarådet: Giv statstilskud på minimum 100.000 elbiler

Ministerens indvending mod en dato for et stop for benzin- og dieselbiler er, at han ikke mener, at der i dag ikke findes et fuldt ud gangbart alternativ.

- Det kommer til at kræve, at der er de teknologisk rigtige biler, men også at de er i en prisklasse, hvor en dansk familie har råd til at investere i en sikker bil, siger han.

Hvad angår et tilskud til at købe elbiler, er Lars Christian Lilleholt ikke imponeret af, hvad de hidtidige økonomiske incitamenter har opnået.

- Der er ingen registreringsafgift på de helt små og mellemstore elbiler. Alligevel må vi konstatere, at der ikke er sket noget massivt med salget i Danmark, siger han.

- Derfor skal vi kigge på andre ting. El-ladestandere. Muligheder for at parkere med elbiler. Muligheder for at køre i busbaner.

S diskuterer gerne tilskudsvej for at øge elbilssalg

- Det er helt afgørende at få sat fokus på udviklingen af elbiler, så de små biler kan køre længere på kilowatt/timen. Her er det EU-vejen, der skal til, når der skal lægges pres på producenterne.

Ministeren nævner desuden forbedringer af vejbelægning og reduktion af CO2-udledning fra landbrug og boliger som steder, hvor pengene ifølge ministeren vil rykke mere i CO2-regnskabet.