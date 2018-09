Jeppe Kofod vil ændre EU-princip om fri bevægelighed

Det har været en grundsten i EU-samarbejdet, at både varer og arbejdskraft skal kunne flyde frit mellem medlemslandene.

Det vil Jeppe Kofod, der på Socialdemokratiets kongres i Aalborg søndag formelt bliver partiets spidskandidat til europaparlamentsvalget næste år, ændre på.

Han vil blandt andet gå til valg på at få indført en social protokol i EU-traktaten.

Den skal sikre, at retten til ordentlige løn- og arbejdsvilkår skal veje tungere end den frie bevægelighed.

- Det går ikke, når EU sætter markedet før mennesket. Det må være sådan, at fri bevægelighed er fair bevægelighed.

- Det betyder i praksis, at når man kommer til Danmark for at arbejde, så skal det ske på vores vilkår og på danske overenskomster, siger Jeppe Kofod.

Han mener ikke, at den aktuelle mangel på arbejdskraft, som flere brancher melder om, er et argument for at holde igen med reguleringer.

- Helt grundlæggende kan vi se, at den økonomiske fremgang, som vi har oplevet de senere år i Danmark og i resten af Europa, ikke er blevet omsat til højere lønninger.

- Jeg mener, at når der er fremgang i samfundet, så skal det fordeles, og så skal man ikke udsættes for løndumping og urimelige arbejdsforhold, siger Kofod.

Foruden kampen for bedre lønvilkår vil han fortsætte med at lukke de huller, som har gjort det muligt for virksomheder og privatpersoner at betale mindre i skat, end de skulle have gjort.

- Det er lykkedes at rykke ved dagsordenen omkring skatteunddragelse og hvidvask.

- Parlamentet har lagt pres på andre lande, så det er lykkedes at ophæve de hemmelige skatteaftaler, der gav virksomheder skattefordele i bestemte lande.

- Det er også lykkedes at få gjort op med bankhemmeligheden i EU, så der blandt andet er større gennemsigtighed i Luxembourg og Østrig.

- Vi har også lavet en aftale med Schweiz, der historisk har været verdens største skattely. Så det nytter noget, siger Jeppe Kofod.

Socialdemokratiet sidder lige nu på tre af de 13 danske pladser i Europa-Parlamentet.

Foruden Jeppe Kofod er partiet repræsenteret af Christel Schaldemose og Ole Christensen.

Schaldemose genopstiller, mens Ole Christensen - der tidligere har været borgmester i Brovst - stopper efter 15 år i parlamentet.