S-folketingsmedlemmer åbner for første gang for at danne regering med DF

Hvis det ender med et rødt flertal efter valget, så er man hos Dansk Folkeparti klar til at tale med Socialdemokratiet om et samarbejde.

Sådan lød det fra partiformand Kristian Thulesen Dahl i hans tale ved Dansk Folkepartis årsmøde i Herning tidligere på måneden.

Efterfølgende har formanden dog afvist, at der skulle være udsigt til et egentligt regeringssamarbejde mellem de to partier. Det samme har S-toppen med formand Mette Frederiksen i spidsen ligeledes afvist - eller i hvert fald undladt at svare klart på.

Men nu melder en stribe socialdemokratiske folketingsmedlemmer for første gang ud, at de ikke ser noget til hinder for, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti kan gå i regering sammen, skriver DR.

Ifølge mediet har de fem adspurgte folketingsmedlemmer dog ikke noget decideret ønske om at danne regering med Dansk Folkeparti, ligesom de ikke mener, at det er realistisk, at Socialdemokratiet kan gå i regering med Dansk Folkeparti allerede efter det kommende folketingsvalg.

Et af de medlemmer, som dog dog tror, at historiens første S-DF-regering kan blive en realitet i fremtiden, er Bjarne Laustsen (S), der er næstformand i Folketingets Beskæftigelsesudvalg.

»Det er ligesom, hvis man er ude og skal have en ny kæreste. Så prøver man hinanden lidt af, inden man slår til og gifter sig. Det er vel den øvelse, der skal til i politik også,« siger han således til DR.

Også Socialdemokratiets friskole- og efterskoleordfører, Lars Aslan Rasmussen, mener, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har nærmet sig hinanden så meget, at partierne nogle år ude i fremtiden potentielt kan danne regering.

Folketingsmedlemmerne får følgeskab af Socialdemokratiets boligordfører, Jan Johansen, it-ordfører, Karin Gaardsted, og partiets handicapordfører, Orla Hav.

Lørdag afholder Socialdemokratiets sin årlige partikongres i Aalborg. Mette Frederiksen henviser til spørgsmålet, om en S-DF-regering kan have gang på jorden, til partiets politiske ordfører, Nicolai Wammen.

Vi går efter at lave en ren socialdemokratisk regering efter næste valg. Nicolai Wammen, Socialdemokratiets politiske ordfører Vi går efter at lave en ren socialdemokratisk regering efter næste valg.

Han ønsker over for DR ikke at forholde sig til, om Socialdemokratiet – på længere sigt – kan danne regering med Dansk Folkeparti, men påpeger, at de to partier har et »fortrinligt samarbejde« til dagligt.

»Og selvom jeg har den største respekt for Bjarne Laustsens råd ud i ægteskaber, ændrer det ikke på, at Dansk Folkeparti peger på Lars Løkke Rasmussen som statsminister, og at vi går efter at lave en ren socialdemokratisk regering efter næste valg,« fastslår Nicolai Wammen over for mediet.

I sin tale til partikongressen opfordrede Mette Fredeiksen Kristian Thulesen Dahl til at pege på hende frem for Lars Løkke Rasmussen som statsminister efter næste valg.

»Vi vil samarbejde hen over midten. Med alle, der vil tage et ansvar. Også Dansk Folkeparti,« lød det således fra S-partiformanden i hendes tale.