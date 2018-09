Regeringen vil halvere brugen af tvang i psykiatrien

Senest i 2025 skal antallet af patienter, som er udsat for en eller flere tvangsforanstaltninger i psykiatrien, være halveret i forhold til niveauet for 2017.

Sådan lyder en af målsætningerne i en ny handlingsplan for psykiatrien, som regeringen har præsenteret fredag.

Tvang i behandlingen kan for eksempel være tvangsindlæggelser eller -medicinering af patienter, som ikke ønsker at modtage behandling for deres psykiatriske lidelse frivilligt.

Siden 2014 har det været et mål at nedbringe brugen af tvangsforanstaltninger, men udviklingen er gået den stik modsatte vej.

Antallet af tvangsindlæggelser er steget fra ca. 3.100 i 2010 til ca. 4.500 tvangsindlæggelser i 2017. Det skaber et øget pres på både psykiatrien og politiet, der hjælper med tvangsindlæggelserne, fremgår det af regeringens udspil.

Planen »Vi skal løfte i fællesskab« indeholder i alt 43 initiativer. Samlet vil regeringen afsætte 2,1 mia. kr. ekstra til psykiatrien over de næste fire år. De 1,6 milliarder kroner er varige midler.

»Det er en markant investering i et område, der virkelig trænger,« sagde statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), da han præsenterede udspillet på et pressemøde i Statsministeriet.

Her begræd han, at flere og flere unge har ondt i sindet.

»Vi må spørge os selv, om der er noget i tiden, som er kørt skævt. Om presset er blevet for stort. Om vi evner at favne sårbarhed uden at sætte hinanden i bås. Og jeg er ikke helt sikker på, hvad svaret er på det spørgsmål,« sagde statsministeren.

Ud over mindre brug af tvang indeholder planen blandt andet målsætninger om, at andelen af unge, der har dårlig mental sundhed, skal være faldet med en fjerdedel senest i 2025.

Desuden skal antallet af selvmord og selvmordsforsøg reduceres, og der skal være færre genindlæggelser af patienter, fastslår sundhedsminister Ellen Trane Nørby. Det skal for eksempel være slut med det, sundhedsministeren betegner som »svingdørspatienter«, der knap nok når ud af døren fra behandlingsstedet, før de skal indlægges igen.

Regeringen vil blandt andet give kommunerne et økonomisk incitament til at sikre, at patienter ikke behøver vende tilbage.