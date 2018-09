God eller dårlig reklame? Partier kritiserer Venstres reklamer om hurtige lægehelikoptere: »Løkke pynter sig med lånte fjer«​

Venstres seneste reklamekampagne med det gentagne slogan: »Det er velfærd« er under skarp beskydning af Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Partierne mener, at Venstre: »pynter sig med lånte fjer«, når det i sin kampagne skilter med at have bidraget til flere 240 km/t-flyvende akutlægehelikoptere.

»Det var jo Dansk Folkeparti, der fik helikopterordningen med på finansloven. Og det er trist, at det i de her reklamer virker som om, at det kun er Venstres indsats. Det fordrer ikke til godt samarbejde, når man tager æren for andres fortjenester,« lyder det fra Lisselott Blixt, Dansk Folkepartis sundhedsordfører og fortsætter:

»Man kan godt mærke, at det er valgkamp. Men det er trist, at det skal være sådan, for det gør, at der bliver politikerlede mellem borgerne, når de skal diskutere, hvem der har gjort hvad. Det forplumrer det hele, og det sømmer sig ikke for en statsminister,« siger hun.

Første gang, jeg så annoncen, tænkte jeg: 'For pokker, Lars Løkke, er der ikke nogen, der har researchet for dig? For det her har du virkelig ikke store aktier i.' Socialdemokratiet sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen

S: »For pokker, Lars Løkke«

Socialdemokratiet bakker op om kritikken.

Flemming Møller Mortensen, partiets sundhedsordfører, mener, at både Statsministeriet og Venstre bør erkende helikopterreklamen som: »en brøler«.