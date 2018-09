»Nu skal der ske noget«: DF-udspil vil løse udfordringer for handicappede under uddannelse

I et nyt udspil fra Dansk Folkeparti vil partiet via 28 anbefalinger løse udfordringer for mennesker med handicap i uddannelsessystemet.

»Det er på tide at tage problemet alvorligt - nu skal der ske noget,« lyder det fra Dansk Folkepartis undervisningsordfører, Jens Henrik Thulesen Dahl, der vil tage udspillet med til de kommende finanslovsforhandlinger for at få udarbejdet en forpligtende handlingsplan på området.

»Man kan godt sige, at udspillet er en kritik af regeringen, der har været for sløv på området. Der er udfordringer for studerende med handicap på alle niveauer i vores uddannelsessystem,« siger han.

Flere af punkterne i handlingsplanen arbejder partiet allerede på at få gennemført - bl.a. kvalitetssikring af særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge med særlige behov og SU-handicaptillæg til elever på erhvervsuddannelser. Sammen med en række punkter om afbureaukratisering af studieforløb og bedre tildeling af hjælpemidler udgør de det væsentligste i udspillet, ifølge Jens Henrik Thulesen Dahl, der dog også understreger vigtigheden af et øget fokus på ikkesynlige handicap.

Hvor meget en realisering af udspillet vil koste, kan partiet endnu ikke sætte tal på.

DF-udspillet: Udfordringer for mennesker med handicap i uddannelsessystemet 1. NØDVENDIGE STØTTE OG RESSOURCER TIL AT FREMME INKLUSION Det skal sikres, at børn og unge med handicap er fuldt inkluderet i klassens fællesskab, og at der tages hånd om at skabe et ligeværdigt miljø. 2. OPSAMLING PÅ INKLUSIONSINDSATSEN Der blev foretaget et eftersyn i 2016, men der bør foretages en opfølgning på eftersynet og skabes et overblik over indsatsen med håndfaste konkrete måleparametre. 3. FOKUS PÅ INKLUSION I PRAKTIKKEN I forbindelse med praktik mangler arbejdsgiverne og ansatte viden til at inkludere elev/studerende/ lærling med forskellige handicap. Det skal sikres formidling af relevant viden og vejledning til praktikstederne. 4. LØN UNDER PRAKTIK PÅ PÆDAGOGUDDANNELSEN Pædagogstuderende med handicap modtager et handicaptillæg som tillæg til SU. I praktikperioden, hvor den studerende modtager løn ophører SU herunder handicaptillægget, ligesom den studerende heller ikke kan optage SU-lån under praktikken. Hvis den studerende samtidig er nødt til at være i praktik på deltid pga. sit handicap, vil lønnen også være nedsat. Der skal etableres en ordning, så de studerende på nedsat tid kompenseres lønmæssigt i praktikperioden. 5. ØGET UDBREDELSE AF VIDEN OM HANDICAP HOS UNDERVISERE Det skal sikres, at lærere og underviserne i uddannelsessystemet har den nødvendige viden i at undervise mennesker med handicap. 6. ØGET FOKUS PÅ ELEVER OG STUDERENDE MED IKKE-SYNLIGE FUNKTIONSNEDSÆTTELSER Elever, studerende og undervisere på alle undervisningsniveauer skal være mere opmærksomme på, at hovedparten af studerende med handicap har en funktionsnedsættelse som ikke er synlig. 7. HENSYN TIL SØGNING PÅ SÆRLIG ØNSKET UDDANNELSESINSTITUTION Fordelingsudvalgets nuværende praksis med at lade visse ansøgere (herunder personer med handicap) få forrang/højeste prioritet i forbindelse med optagelse på en særlig ønsket uddannelsesinstitution bør indskærpes. 8. STYRKET VEJLEDNINGSINDSATS Der skal sikres fokus på vejledningsindsatsen i overgangene fra henholdsvis folkeskole til ungdomsuddannelse og fra ungdomsuddannelse til videregående uddannelser. 9. ETABLERING AF LØBENDE MENTORORDNING I UDDANNELSESSYSTEMET 10. DANNELSE AF LÆSEGRUPPER Lokalt på uddannelserne skal der gøres en større indsats for at få de studerende med handicap til at indgå i læsegrupper. 12. HANDICAPTILLÆG TIL ELEVER PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE Elever på erhvervsuddannelserne bør sidestilles med elever og studerende på andre videregående uddannelser med adgang til at modtage handicaptillæg til deres SU. 13. HANDICAPTILLÆG VED SIDEN AF SU TIL UDEBOENDE PÅ UNGDOMSUDDANNELSERNE Tildeling af handicaptillæg ved siden af SU til udeboende med handicap på ungdomsuddannelserne. Handicaptillægget bør ligge på niveau med, hvad unge på ungdomsuddannelserne gennemsnitligt tjener ved siden af deres SU. 14. MULIGHED FOR AT SÆTTE HANDICAPTILLÆGGET I BERO Der bør etableres en ordning, hvor handicaptillægget kan sættes i bero, så den studerende kan få afprøvet sin erhvervsevne og få forbedret sine erhvervsmuligheder. 15. FORLÆNGET FORBEREDELSESTID TIL EKSAMENER OG PRØVER 16. TILRETTELÆGGELSE AF EKSAMEN Personer med handicaps fysiske udfordringer ved prøver og eksamen (længerevarende toilet- besøg, klargøring af eksamensmaterialer osv.) bør imødekommes ved længere forberedelsestid. 17. FORLÆNGET TID VED SPECIALESKRIVNING Personer med handicaps forlængede tid til specialeskrivning bør ligeledes imødekommes. 18. LEMPELSE AF STUDIEAKTIVITETSKRAVENE Studerende med handicap bør have forlænget SU i den periode, som de forventeligt skal bruge på at tage deres uddannelse. 19. IDRÆT SOM BARRIERE FOR AT KOMME VIDERE I UDDANNELSESSYSTEMET I dag er det et krav for at bestå folkeskolens afgangsprøve, at man også består faget idræt, hvis det udtrækkes til afgangsprøven. For elever med handicap, som ikke kan deltage i idræt skal det sikres, at der automatisk gives dispensation, således at retskravet for adgang til en ungdoms- uddannelse bevares. 20. UNDERVISNINGSMATERIALE I TILGÆNGELIGT FORMAT VED SKOLE-/SEMESTERSTART Det skal sikres, at elever og studerende med handicap har uhindret adgang til undervisnings- materiale i tilgængeligt format ved skole/semesterstart, så de har samme forudsætninger som deres medstuderende. 21. NØDVENDIGE KOMPENSERENDE HJÆLPEMIDLER FOR KOMMUNIKATION TIL RÅDIGHED Det skal sikres at elever og studerende med handicap tilbydes og sikres de nødvendige og relevante kompenserede værktøjer og hjælpemidler, så deres handicap ikke bliver en hindring i kommunikationen og omgangen med andre mennesker. 22. KVALITETSSIKRING AF PROGRAMMER Der skal etableres en kvalitetssikring og fleksibel tilgængelighed af de anvendte hjælpemidler og IT-værktøjer. 23. BEVILLING AF SPECIALPÆDAGOGISK STØTTE TIL SOCIALE ARRANGEMENTER Specialpædagogisk støtte skal bevilges til sociale arrangementer f.eks. introdage og rusture og ikke kun være begrænset til faglige arrangementer. 24. UNDERVISNINGSDAGENS UDFORDRINGER TILGODESES 25. ØGET FOKUS PÅ FORVÆRRING AF SYGDOM 26. FRAVÆRSHENSYN VED LÆGE- OG HOSPITALSBESØG 27. KVALITETSSIKRING AF SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE FOR UNGE MED SÆRLIGE BEHOV 28. OVERGANG FRA UNG TIL VOKSEN – 18 ÅR Der skal sikres den nødvendige støtte til unge med handicap og kroniske sygdomme i over- gangen fra ung til voksen – hvor ansvaret formelt flyttes til den unge selv skal der være støtte til at løfte ansvar.

Danske Handicaporganisationer glæder sig over udspillet.

»Vi kan se på undersøgelser lavet af VIVE, at uddannelsesniveauet for mennesker med handicap falder. Der er færre unge med handicap, der får en kompetencegivende uddannelse, mens det går den modsatte vej for resten af befolkningen. Der er et alvorligt problem,« siger Thorkild Olesen, formand for Danske Handicaporganisationer, der er »godt tilfreds med udspillet«.

Også Liselotte Hyveled, Formand for Det Centrale Handicapråd, bifalder den ekstra indsats på området.

»Det er på tide, at politiske partier tager udviklingen alvorligt og forsøger at få inkluderet mennesker med handicap bedre i samfundet. Dialogen har gået for meget på, at de skal hjælpes, frem for at de faktisk kan bidrage til samfundet,« siger hun.