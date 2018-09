En af Alternativets grundlæggere forlader Folketinget

Den 1. november siger Josephine Fock, som er medstifter af Alternativet og nuværende flygtninge-, rets- og finansordfører for partiet, farvel til Folketinget.

Hun har fået job som direktør for integration i Dansk Flygtningehjælp, oplyser Josephine Fock i en pressemeddelelse.

»Efter lange og svære overvejelser har jeg besluttet at forlade et drømmejob til fordel for et andet drømmejob,« udtaler hun og tilføjer, at beslutningen »har været svær«.

»Der var et akut behov for nytænkning, visioner og ny politisk kultur, og derfor var jeg med til at stifte Alternativet. Jeg er stolt af alt, hvad vi har opnået indtil videre, og hvis der i særhed er et politisk område, som mit hjerte banker for, så er det mennesker, der er tvunget til at flygte, som jeg nu får lejlighed til at hellige mig helhjertet,« udtaler den snart forhenværende politiker.

Josephine Fock er uddannet jurist og arbejdede før sin tid i Folketinget inden for fagbevægelsen blandt andet som chef for Offentligt Ansattes Organisationer.

Uffe Elbæk udtaler, at han kommer til at savne Josephine Fock.

»Josephine har været en afgørende medskribent på det første kapitel af Alternativets historie. Det kan jeg ikke takke hende nok for,« siger Uffe Elbæk i pressemeddelelsen.

Dansk Flygtningehjælp ledes af generalsekretær Christian Friis Bach, som er tidligere minister og folketingsmedlem for De Radikale.

»Josephine har årelang erfaring med ledelse bag sig, inden hun kom i Folketinget, og der er brug for en stærk profil, der kan løfte integrationsområdet og det frivillige engagement endnu højere i hele landet,« siger generalsekretær Christian Friis Bach

Josephine Fock er valgt i Østjylland. Hendes suppleant, Vibeke Genefke, overtager hendes folketingsplads, oplyser Alternativet.