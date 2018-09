Finansministeren ser reformer bag stærk økonomi

- Debatten er næsten lige så rolig, som salen er lige nu. Jeg husker ikke en finanslovdebat, som har været så rolig og fredelig som i dag.

Det sagde finansminister Kristian Jensen (V), da Folketinget førstebehandlede finansloven torsdag.

Finansministeren mindede om, at dansk økonomi for 40 år siden var tæt på Grækenland, som er i krise. Fremgangen i Danmark skyldes især økonomiske reformer som højere efterløn.

Derfor arbejder mange ældre længere ifølge finansministeren.

- Det er en enorm succes. Uden det ville danske finanser være svækket. Der er kommet mere end 145.000 arbejdspladser siden 2015. Vi har den laveste ledighed i ni år.

- Antallet af offentligt forsørgede er faldet med 55.000 personer. Det er da positivt, sagde Kristian Jensen.

Regeringen skjuler politikernes godteposer på finansloven

Derfor konsoliderer regeringen økonomien. Det er en anden situation end i 2015, da det offentliges strukturelle underskud lå på 0,5 procent af bnp. Det er lige på grænsen af, hvad budgetloven tillader, påpeger finansministeren.

I 2019 ligger det strukturelle underskud kun på 0,1 procent af bnp. Genopretningen er blandt andet sket med omprioriteringsbidraget ifølge finansministeren.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, beskyldte finansministeren for "selvros".

- I politik er den eneste ros, man kan få, selvros. Vi glæder os i fællesskab over, at danskerne gør det så godt. Vi kan gøre gode tider bedre, siger Nicolai Wammen.

S: Vi prioriterer velfærden - det gør regeringen ikke

Han henviste til Socialdemokratiets finanslovsudspil "Gør gode tider bedre - for alle". Han undrede sig over, at der bliver 10.000 færre offentligt ansatte.

Kristian Jensen mener, at S-udspillets eneste tal er sidetallet nederst.

- Det største skulderklap er, når ens politiske modstandere roser én. "Gør gode tider bedre" viser, at vi har skabt gode tider. Jeg er glad for, at det bekræftes af Socialdemokratiet, sagde Kristian Jensen