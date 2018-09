Godt nyt for nudister og topløse på de danske strande: Stor opbakning til at forbyde deling af nøgenbilleder fra det offentlige rum

Klik, klik.

I fremtiden behøver nudister og topløse på stranden ikke frygte lyden fra et kamera i samme grad som tidligere.

Et nyt lovforslag, som er sendt til høring, vil nemlig gøre det ulovligt at dele billeder af folk i deres Adam- eller Eva-kostumer, selvom billederne er taget på offentlige steder.

Deling af hævnporno eller nøgenbilleder taget i det private rum kan i dag resulterer i fængselsstraf. Det er derimod ikke tilfældet, hvis billederne er taget i det offentlige rum.

18-årig fik bøde i sidste prøvesag om sexvideo

»Det her handler om den situation, hvor eksempelvis en kendt person bader nøgen på en badestrand. Der må vedkommende finde sig i, at der kan blive taget billeder af den pågældende. Men vedkommende skal ikke finde sig i, at billederne bliver distribueret på internettet eller på andre medier,« siger Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, til DR.

I 2006 blev tv-vært Andrea Elisabeth Rudolph fotograferet topløs, imens hun tog ophold på en offentlig strand. Ugebladet Se & Hør valgte senere at bringe billederne. Det endte med en sag mellem tv-værten og ugebladet, der resulterede i, at Se & Hør ved Højesteret blev frikendt for at have begået noget strafbart ved at publicere billederne. Ugebladet blev dog dømt til at betale erstatning Andrea Elisabeth Rudolph.

På Christiansborg er der stor opbakning til stramningen af loven ifølge DR. Lovforslaget bliver en del af et større lovforslag, som vil tredoble straffen for freds- og ærekrænkelse.

Der findes et hemmeligt rum på Instagram, som forældrene ikke kender til

Formanden for Danske Naturister, Henning Møller, håber, at det nye lovforslag kan få flere til bade nøgen på stranden.

»Jeg tror, at det ligeså meget er dem, der står i kulissen og ikke rigtig ved, om de vil optræde nøgen, der vil få gavn af denne lovgivning,« siger Henning Møller til DR P4 Midt & Vest.

Henning Møller pointerer dog, at han ikke kender til episoder, hvor billeder af nudister er blev delt på sociale medier. Han håber dog, at det nye lovforslag kan have en præventiv effekt.